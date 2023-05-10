США пригрозили Грузії санкціями в разі прямих авіарейсів до Росії

Сполучені Штати попередили Грузію про можливі санкції в разі відновлення прямого авіасполучення з Росією, яка в середу дозволила такі рейси зі свого боку.

Про це в коментарі грузинському виданню Accent повідомили в Державному департаменті США, пише "Європейська правда".

Держдеп нагадав, що низка західних держав, включно зі Сполученими Штатами, забороняють російським літакам заходити в їхній повітряний простір.

"Якщо прямі рейси між Росією і Грузією відновляться, це викличе наше занепокоєння щодо можливого введення санкцій стосовно грузинських авіакомпаній, які обслуговуватимуть літаки, що перебувають під імпортним та експортним контролем", – вказали там.

Зовнішньополітичне відомство США підкреслило, що з огляду на розв’язану Москвою повномасштабну війну в Україні "зараз не час поглиблювати відносини з Росією".

"Для грузинського народу буде краще, якщо Путін виведе свої війська з 20% відсотків окупованої Росією території Грузії, аніж це відновлення прямого авіасполучення чи скасування візового режиму", – йдеться в його заяві.

10 травня стало відомо, що Росія скасувала вимогу віз для громадян Грузії, які їдуть до РФ з нетривалими поїздками, а також скасувала заборону авіарейсів з Росії до Грузії, що діяла з літа 2019 року – після подій, відомих як "ніч Гаврилова".

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення Росії та закликала скликати Раду нацбезпеки та переглянути умови в’їзду росіян на територію Грузії. Водночас грузинська влада заявила, що дозволить прямі рейси російських авіакомпаній, які не потрапили під санкції.