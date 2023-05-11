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Остін: Захід не дасть втягнути себе у війну в Україні, але підтримуватиме її скільки потрібно

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 22:11
Остін: Захід не дасть втягнути себе у війну в Україні, але підтримуватиме її скільки потрібно
Ллойд Остін, фото AFP via Getty Images

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін наголосив на важливості недопустити втягування Вашингтона й НАТО у повномасштабну війну в Україні, але підкреслив, що підтримка Києва триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Про це Остін сказав в четвер на слуханнях у Сенаті, присвячених оборонному бюджету США на 2024 рік, пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Ми не дамо себе втягнути у війну, яку обрав Путін, але ми будемо поряд з Україною, поки вона захищається, і ми продовжуватимемо зміцнювати колективну оборону НАТО та можливості стримування", – заявив голова Пентагону під час свого виступу.

Він нагадав, що Сполучені Штати протягом минулого року надали Україні понад 32 мільярди доларів військової допомоги для боротьби з російською агресією, що допомогло задовольнити її найнагальніші потреби й "призвело до відчутних успіхів на полі бою".

Окремо Остін згадав про засідання Контактної групи з питань оборони України, близько 50 учасників якої спільно виділили близько 20 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Києву. Він додав, що ця підтримка триватиме "стільки, скільки потрібно", щоб Україна виборола свою свободу.

За словами міністра оборони США, запит президента Джо Байдена на оборонний бюджет у 842 мільярди доларів на 2024 фінансовий рік є безпрецедентно високим, але відповідає безпековим викликам, які стоять перед Сполученими Штатами у світі.

У квітні очільник Пентагону заявляв, що Україна має значну частину можливостей, необхідних для успіху весняного контрнаступу на тлі наслідків витоку документів американської розвідки.

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Теми: СШАНАТОРосіявійна
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