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У парламенті Швейцарії ухвалили нове рішення про реекспорт зброї в Україну

П'ятниця, 12 травня 2023, 08:07
У парламенті Швейцарії ухвалили нове рішення про реекспорт зброї в Україну
Основний бойовий танк "Леопард" Швейцарії. Фото ілюстративне з Getty Images

Комісія Ради кантонів Федеральних зборів, верхньої палати парламенту Швейцарії, рекомендувала пом’якшити експортний контроль швейцарської військової техніки, від чого потенційно у майбутньому може отримати користь Україна. 

Про це повідомило швейцарське видання Blick, пише "Європейська правда".

Комісія, взявши до уваги давню політику військового нейтралітету країни, ухвалила пропозиції, відповідно до яких після аналогічного рішення сестринського комітету нижньої палати парламенту в січні ,тепер можна готувати відповідний законопроєкт про можливий реекспорт швейцарського озброєння до третіх країн за певних жорстких умов.

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Станом на сьогодні нейтралітет Швейцарії забороняє поставляти зброю безпосередньо в зони бойових дій. Це правило діє, навіть якщо інша країна купила зброю в Швейцарії. При купівлі країни-покупці повинні підписати так звану декларацію про нереекспорт.

Представники комітету вирішили, що в майбутньому уряд Швейцарії може в окремих випадках обмежити термін дії такої декларації п'ятьма роками. 

Однак при цьому мають бути дотримані певні умови. Країна, яка отримує зброю, не повинна серйозно порушувати права людини. Крім того, не повинно бути небезпеки, що військові матеріали будуть використані проти цивільного населення.

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Країна не повинна бути залучена у внутрішній або міжнародний збройний конфлікт. Єдиний виняток – якщо країна, як, наприклад, Україна, захищає себе від агресії відповідно до міжнародного права. 

Останній пункт має визначати ООН: реекспорт швейцарської зброї в зону бойових дій пропонують допустити лише в тому випадку, якщо Генеральна асамблея ООН більшістю в дві третини голосів визнає таку самооборону, або якщо Рада Безпеки ухвалить відповідну резолюцію. 

Тепер комітет з політики безпеки Національної ради має розробити відповідний законопроєкт. Невідомо, коли Україна зможе отримати реальну користь від цього рішення. Якщо пропозиція пройде в парламенті, можливе проведення референдуму, і тоді народ вирішить долю реекспорту швейцарської зброї. Це може зайняти деякий час.

Багато питань все ще залишаються відкритими.- Серед іншого, потрібно буде детально вивчити, чи буде це рішення сумісним із законом про нейтралітет.

У парламенті прогнозують, що якщо процедура схвалення реекспорту зброї завершиться позитивно, то рішення реально зможе набути чинності весною наступного року.

Рішення ухвалили лише в результаті серйозного тиску з-за кордону. Німеччина, наприклад, хотіла передати Україні боєприпаси для зенітних установок Gepard, а також кулеметні боєприпаси. Данія звернулася до Берна за дозволом на постачання в Україну бронетранспортери Piranha III. Однак Швейцарія відхилила обидві заявки.

Читайте детально про те, як нейтральна Швейцарія схиляється до реекспорту озброєнь в Україну.

Читайте також: Зеленський звернеться до парламенту Швейцарії

 

Теми: Швейцаріядопомога Українізброя
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