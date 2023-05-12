Під вогнем 9 областей, Запорізьку атакує авіація, на Донеччину скидають невідомий тип бомб – ОВА

Минулої доби загарбники били по 9 областях, в Запорізькій від ворожих ударів постраждало 24 міст та сіл, на Донеччину окупанти скидають невідомий тип бомб та б’ють по населених пунктах з усіх типів зброї.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Запорізька: 24 міста і села постраждали від ворожих ударів за минулу добу в області: Оріхів, Гуляйполе, Кам'янське, Степногірськ, Павлівка, Омельник, Павлівка, Новоданилівка, Залізничне. Ворог здійснив 95 обстрілів: 87 артилерійських, три атаки з БПЛА, два авіаційних, два з РСЗВ та один ракетний удар. Зафіксовано 88 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Люди вціліли.

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Донеччина: росіяни здійснили 30 обстрілів, застосувавши ЗРК "С-300", авіаудар з модулем УМПК (тип авіабомби не встановлено), авіаудар (тип ракети не встановлено), РСЗВ "Град", "Смерч", міномет, артилерію.

Постраждали населені пункти: Костянтинівка, Слов’янськ, Часів Яр, Краматорськ, Торецьк, Курахове, Авдіївка, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, с.Діброва, с.Дружба, с.Новоселівка Перша, с.Уманське, смт Ясногірка,

Пошкоджено 44 житлових будинки (з них 13 - багатоквартирних), офісне приміщення, кінотеатр, 4 цивільних автомобіля,

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6 гаражів, мотоцикл, 2 цеха ПАТ "Енергомашспецсталь", спортзал,

5 господарчих споруд, 2 магазини.

За добу на Донеччині: 1 загиблий, 12 поранених.

Чернігівщина: за минулу добу — 5 обстрілів. Ворог застосував ракети із гелікоптера, міномети, артилерію, також керовані авіабомби по Новгород-Сіверському району.

У 2 прикордонних селах пошкоджені 4 приватних будинки, поранень зазнали двоє місцевих жителів.

Сумщина: вночі та вранці зафіксовано 2 мінометних обстріли. Обстрілів зазнали населені пункти Миропільської та Новослобідської громад. Минулося без уражень.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано понад 80 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Юнаківської, Білопільської, Миколаївської, Великописарівської громад.

Зноб-Новгородська громада: росіяни били з мінометів, внаслідок обстрілу зруйновано міст на автошляху місцевого значення. Пошкоджено 2 приватні житлові будинки.

Дніпропетровщина: ворог продовжує гатити по Нікопольському району, вчора бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

Вночі росiйська армiя чотири рази цiлила по Нікопольському району. Під ударом був сам Нiкополь, а ще Червоногригорівська та Марганецька громади.

Ворог гатив з важкої артилерiї. Загиблих та постраждалих немає.

Iнформацiя щодо наслiдкiв уточнюється.

Харківщина: на Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур'їв, Глибоке, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Синельникове, Зибине, Бочкове, Бударки та Великий Бурлук.

На Куп’янському напрямку обстрілів противника зазнали Одрадне, Дворічанське, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Табаївка.

В с. Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджені торгові павільйони на ринку та щонайменше 7 приватних житлових будинків, будівлі суду та ліцею, знищено приватні авто та транспорт КП "Водоканал", сталася пожежа. Поранень зазнали та були госпіталізовані 16-річна дівчина та жінки 43 та 62 років. Їхній стан медики оцінюю як середньої тяжкості.

Внаслідок артобстрілу Вовчанська пошкоджено приватний житловий будинок. Поранення зазнала та була госпіталізована 88-річна жінка.

Луганщина: Стельмахівка, Макіївка, Невське та Білогорівка зазнали російських обстрілів протягом 11 травня.

Авіаційних ударів ворог завдав по Греківці та Білогорівці. Основні бої продовжують точитися у Серебрянському лісництві, але ворог там успіху не має.

Усього за добу противник здійснив 96 обстрілів (417 снарядів).

Тиск на місцеве населення росіяни посилюються щодня. У Сватовому у тих, хто відмовлявся від паспорту РФ, вираховували із заробітної плати 30 %.

Миколаївщина: сьогодні зранку ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Вчора внаслідок ворожих ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади пошкоджено два житлових будинки. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу противник здійснив 80 обстрілів (339 снарядів), з них по м. Херсон — 4 обстріли (12 снарядів).

У полі поблизу села Благодатне Чорнобаївської громади двоє чоловіків натрапили на російську міну. Через детонацію одна людина загинула, друга отримала легкі поранення.

Під ударом ворога опинилося с.Одрадокам'янка Тягинської територіальної громади.

Внаслідок обстрілу подружжя пенсіонерів отримали поранення та були доправлені до лікарні.

У результаті ворожого обстрілу с. Ромашкове Білозерської громади поранення середньої тяжкості отримала жінка.

У Херсоні рашисти поцілили в територію комунального транспортного підприємства.

Через ворожий обстріл пошкоджено дах будівлі та тролейбус. Також російська артилерія вдарила по будівлі Херсонської багатопрофільної гімназії № 20. Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа, котру ліквідували рятувальники.

Минулося без постраждалих.

Також ворог поцілив у будівлю лікарні та територію і споруди двох підприємств критичної інфраструктури у місті Херсоні.

Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, четверо дістали поранення.

З деокупованої території області евакуйовано 88 осіб.