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Молдова вийде з міжпарламентської асамблеї СНД

"Європейська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 10:16

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу оголосив 15 травня, що він ініціює процедуру, яка дозволить вийти з міжпарламентської асамблеї СНД і стане першим кроком до повного виходу країни з організації.

Слова Гросу наводить молдовське видання Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

"Як голова парламенту я оголошую, що ініціював процедуру виходу Молдови з міжпарламентської асамблеї СНД", – зазначив Гросу.

Він додав, що обговорив ініціативу з громадянами, парламентською фракцією партії влади "Дія і солідарність" (PAS), а також із президенткою Маєю Санду.

Гросу зазначив, що має намір повідомити про свою ініціативу прем'єр-міністру Доріну Речану і підготувати законопроєкт до наступного засідання Постійного бюро парламенту. 

"Після того як засновник СНД Росія варварськи напала на Україну, ця організація більше не може називатися спільнотою. Це стане першим кроком для виходу нашої країни з СНД, від якого Молдова відокремлена географічно після виходу України", – зазначив спікер.

"Ми готові відокремитися від джерела зла, війни та бідності. За 30 років ми довели, що прагнемо до процвітання і демократії та до кращого майбутнього. СНД – це організація, створена Росією на руїнах СРСР, щоб тримати під контролем колишні радянські республіки. Ми більше не можемо залишатися за одним столом переговорів із країною-агресором", – наголосив Гросу.

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Молдова досі залишається членом СНД, проте у квітні в країні почали процес денонсації деяких договорів у рамках Співдружності незалежних держав.

У лютому тогочасний кандидат у прем'єри, а нині чинний глава уряду Молдови Дорін Речан пообіцяв почати денонсувати угоди, укладені в межах СНД.

У березні 2022 року після подання заявки на вступ до ЄС, президентка Мая Санду зазначила, що країна обере час для виходу з СНД, коли Молдова досягне "достатнього прогресу на європейському шляху".

Теми: МолдоваСНД
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