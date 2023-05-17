Корегувальника ударів РФ по Львову засудили до довічного ув'язнення

Суд визнав винним у державній зраді 47-річного Владислава Козєєва, який фотографував військові об’єкти у Львівській області та надсилав їх росіянину.

Джерело: "Судовий репортер"

Деталі: Колегія суддів Залізничного районного суду міста Львова 16 травня винесла йому вирок — довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

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Прокурор Тарас Ковальчук запропонував призначити найсуворіше покарання, адже обвинувачений, окрім отриманих завдань, самостійно з ідеологічних мотивів шукав інформацію і передавав її росіянам.

Своєї провини Козєєв не визнав, кажучи, що не робив того, про що написано в обвинуваченні.

Козєєв має українське громадянство, але народився у місті Улан-Уде — столиці Республіки Бурятія РФ. У 2008-2010 роках його умовно засудили за шахрайство — привласнення 3600 гривень. Знайому він обманув, що позичає гроші чи то для купівлі земельної ділянки, чи то щоб придбати диван в квартиру, бо мав намір приймати гостей.

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20 травня 2022 року його затримали в батьківському домі, з вікон якого він робив деякі фото для росіян, оскільки це неподалік залізничних колій.

Після повномасштабного вторгнення у травні 2022 року Козєєв надсилав представникам РФ відомості про розташування військових об’єктів та пересування військовослужбовців ЗСУ, а також координати об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині, в тому числі пʼяти мостів. А ще на власний телефон фіксував наслідки ракетних ударів по Львову. Загалом йдеться про 25 епізодів передачі інформації.

Зібрану інформацію Козєєв надсилав у Telegram користувачу, підписаному символом "$". У результаті негласних слідчих розшукових дій встановлено, що цим псевдонімом користується росіянин Сергій Варін.

На вилученому телефоні виявили лише частину переписок, оскільки у месенджері обвинувачений користувався функцією автовидалення.

За допомогою спеціальних програм слідчі змогли відновити на телефоні Козєєва видалені знімки, які, ймовірно, він також надсилав росіянам. Це фото наслідків ракетного удару по Львову, військової частину та військової техніки в одному з сіл Львівщини, навчального центру ЗСУ, нафтобази, мосту та ін.

Із вмісту телефону вбачається, що Коззєв полюбляв комуністичну і російську символіку, зберігав фотографії з позначками Z. Він був підписаний російські телеграм-канали: Соловьев Live, Мадуров, Радио спутник, Сладков +, Маргарита Симоньян, Кадыров 95.

У телеграм-каналі Соловьев Live обвинувачений запитував, чи будуть росіяни воювати у Львові.

Своє занепокоєння із цього приводу він висловлював у переписці і з іншими користувачами, в тому числі з абонентом Саша Брянск.

До початку великої війни в Україні, Козєєв періодично їздив до Росії та працював там. Активно користувався російськими додатками: Сбербанк, Кошелек, Роснефть, Авто.ру.

На його телефоні є багато російських номерів, в тому числі співробітників Міністерств внутрішніх і закордонних справ, міграційної служби. Виявлені також завантажені з сайту московського міграційного центру бланки заяв про видачу посвідки на проживання.

У телефоні Козєєв було фото листа від МВС РФ 2021 року. Із документа відомо, що чоловік хотів отримати паспорт громадянина Росії.

Також він листувався з приводу свого громадянства з колишнім головою партії ЛНПР Владіміром Жиріновським.

У дебатах адвокат намагався переконати суд, що Козєєв, ймовірно, перестав бути громадянином України і тому його не можуть судити за державну зраду.

Справа слухалась судом понад пів року. Але наприкінці Козєєв не захотів давати власні пояснення того, що сталося, заявивши, що не мав достатньо часу поговорити з адвокатом і узгодити позицію.

Суд відмовився оголошувати перерву, зробивши висновок, що обвинувачений відмовляється від показань. Тоді захисник захисник Ростислав Доль заявив відвід головуючій судді нібито за її упередженість, але заяву не задовольнили.

У дебатах Козєєв попросив його виправдати. Адвокат говорив про неправильну кваліфікацію обвинувачення. Мовляв, у діях Козєєва він не вбачає державної зради, а максимум несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ в умовах воєнного стану.