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Молдова обговорює, як стати частиною архітектури безпеки у регіоні – прем’єр

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 11:40

Молдовський прем’єр-міністр Дорін Речан заявив, що Молдова повинна стати частиною колективної архітектури безпеки у регіоні, і з цього приводу у країні розпочались обговорення.

Про це Речан сказав на форумі з безпеки у Чорноморському та Балканському регіонах у четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Речан повторив тезу, яку останнім часом просувають молдовські посадовці, про те, що нейтральний статус не здатний забезпечити безпеку Молдови.

"Ми також можемо зробити більший внесок у регіональну безпеку. У цьому контексті ми запустили обговорення, які є також в інших країнах. Це країни, які розуміють, що вони повинні бути частиною колективної архітектури безпеки у регіоні. 

У нашій країні ми обговорюємо ці аспекти і навіть більше: ми взяли відповідальність і ми віддані цим аспектам. Ми намагаємось пояснити нашим громадянам контекст і те, що Республіка Молдова повинна гарантувати свою безпеку у довгостроковій перспективі. Ми розуміємо, що зараз це просто необхідно", – сказав Речан.

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску вважає вступ країни в ЄС фактором безпеки держави та називаэ недостатнім для захисту Молдови визначений Конституцією статус нейтралітету.

Молдова не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом. У грудні представник Молдови вперше взяв участь у міністерській зустрічі НАТО в Бухаресті.

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Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане раніше заявив, що у НАТО готові піти у взаєминах з Кишиневом настільки далеко, "наскільки Молдова готова".

Наразі більшість громадян Молдови висловилися б проти вступу республіки до НАТО на референдумі.

Детальніше на тему можливої відмови Молдови від нейтрального статусу читайте у статті: Кінець нейтралітету Молдови: що стоїть за словами Санду про вступ до НАТО.

Теми: Молдова
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