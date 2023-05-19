Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лідери G7 оголосили про нові обмеження проти російських алмазів

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 14:26

"Група семи" (G7) оголосила про плани обмежити торгівлю алмазами з Росією, щоб скоротити доходи, які фінансують війну РФ проти України.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7 в п'ятницю, в перший день триденного саміту в Хіросімі, повідомляє "Європейська правда".

"З метою зменшення доходів, які Росія отримує від експорту алмазів, ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з метою обмеження торгівлі та використання алмазів, видобутих, оброблених або вироблених в Росії, а також взаємодіяти з ключовими партнерами з метою забезпечення ефективного впровадження майбутніх скоординованих обмежувальних заходів, у тому числі за допомогою технологій відстеження", – сказано у заяві.

Точні деталі того, як працюватимуть санкції щодо російських алмазів, достеменно не відомі.

Згідно з джерелами в ЄС, технологія відстеження алмазів буде використана для того, щоб гарантувати, що російські алмази все ще можна буде ідентифікувати після перепродажу через інші країни, такі як Індія або Об'єднані Арабські Емірати.

В ЄС торгівля російськими алмазами вже впала приблизно на 80% через добровільні зобов'язання. Але офіційних обмежень ЄС щодо російських алмазів ще не вводив, частково через опір Бельгії.

Росія є найбільшим у світі виробником алмазів. Торгівля дорогоцінним камінням є важливою галуззю та значним джерелом доходу РФ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: G7Росіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину

NYT про Бєлгородську область: Підрозділи зазнали незначних втрат

Лукашенко: Заспокойтесь, помирати не збираюсь

"Це дискредитація": депутатка Ар’єва каже, що не була під наркотиком у ДТП

фотоПутіну принесли карту, де "нема України", а він знову вирішив похизуватися "знанням історії"

Гайдай про призначення послом в Казахстані: Офіційної відмови немає

Усі новини...
G7
У РНБО заявили, що Зеленський візьме участь у саміті G7 онлайн
Британія у нових санкціях заборонить імпорт російських алмазів, міді та алюмінію
Країни G7 готуються до нових санкцій проти Росії − Білий дім
Останні новини
06:53
Бахмут і Мар’їнка залишаються епіцентром бойових дій – зведення
06:10
На окупованій Луганщині загарбники планують нову хвилю вивезення дітей – спротив
05:06
Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину
04:06
Пентагон пояснив деталі надання Україні F-16
03:18
Резніков і глава Пентагону обговорили підготовку до наступного "Рамштайну"
02:33
Держдеп США про "зернову угоду": Росія продовжує вдаватися до "явних порушень"
01:44
Росія заявила про перехоплення бомбардувальників США, Пентагон відповів
00:58
Ворог гатив по громадах Сумщини, скинув 6 мін
00:12
У Бєлгороді з БПЛА скинуто вибуховий пристрій – російська влада
23:42
NYT про Бєлгородську область: Підрозділи зазнали незначних втрат
Усі новини...
Реклама: