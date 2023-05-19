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Громадяни 5 країн підтримують запрошення України в НАТО до закінчення війни

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 15:00

У Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах та США існує суспільна підтримка початку процесу вступу України до НАТО навіть у той час, поки війна триває.

Про це свідчить результат опитування громадян п'яти країн, зроблене на замовлення центру "Нова Європа" компанією Kantar, повідомляє "Європейська правда".

З огляду на проведення саміту НАТО у Вільнюсі, на якому Україна очікує отримати запрошення на вступ до Альянсу, громадян 5 країн, які входять до блоку, запитали, на які дії НАТО вони сподіваються. 

Якщо розглядати два найпопулярніші варіанти відповідей разом – "запросити Україну стати членом НАТО, незважаючи на війну" та "запросити Україну стати членом НАТО, але з фактичним вступом після закінчення війни" – то помітна підтримка запрошення більшості громадян в усіх країнах, де проводили опитування. 

Рівень підтримки цих двох об’єднаних варіантів коливається в опитаних країнах ЄС від 50% до 56%, тоді як у США цій опцій віддають перевагу 70% респондентів із тих, хто визначився. 

Найбільший спротив членству України в НАТО спостерігається в Німеччині (22%), а найменший – у США, де проти виступають лише 12%. Показники в інших країнах такі: 17% у Франції, 19% в Італії та 16% у Нідерландах. 

Для найбільш обережних прихильників вступу України до НАТО запропонували варіант відповіді: "почекати із запрошенням, поки не закінчиться війна". Цій відповіді віддали перевагу приблизно чверть респондентів з найвищою підтримкою в Нідерландах (29%) і найнижчою в США (19%). 

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Це ж опитування показало, що у Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах та США громадяни вважають найбільш ефективною передумовою забезпечення тривалого миру в Україні зміну режиму в Росії.

Теми: НАТОвійна
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