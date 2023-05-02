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"Ні, я за допомогу Україні": спікер Палати представників різко відповів журналісту з РФ

"Українська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 00:36
Ні, я за допомогу Україні: спікер Палати представників різко відповів журналісту з РФ
Кевін Маккарті. Скріншот з відео

Спікер Палати представників Конгресу США, представник Республіканської партії Кевін Маккарті категорично заперечив російському журналісту, який сказав, що Маккарті не підтримує надання Штатами військової і фінансової допомоги Україні.

Джерело: заява Маккарті на пресконференції в Ізраїлі

Деталі: Російський журналіст нагадав заяву спікера Палати представників про те, що США не повинні виписувати Україні "безлімітний чек", та спробував наголосити на тому, що Маккарті нібито не підтримує постачання зброї Києву. Маккарті різко відповів журналісту, заперечивши його трактування своєї заяви.

Пряма мова: "Ні, я голосую за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую вбивство вами дітей".

Більше деталей: Маккарті також пообіцяв, що підтримка України з боку США триватиме й надалі, та закликав РФ вивести свої війська з українських територій.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський запросив спікера Палати представників США, республіканця Кевіна Маккарті відвідати Україну з візитом, але той відмовився, заявивши, що не потребує поїздки для ухвалення рішень щодо допомоги Києву.

Теми: СШАУкраїнадопомога Україні
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