Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Ні, я за допомогу Україні": спікер Палати представників різко відповів журналісту з РФ

"Українська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 00:36
Ні, я за допомогу Україні: спікер Палати представників різко відповів журналісту з РФ
Кевін Маккарті. Скріншот з відео

Спікер Палати представників Конгресу США, представник Республіканської партії Кевін Маккарті категорично заперечив російському журналісту, який сказав, що Маккарті не підтримує надання Штатами військової і фінансової допомоги Україні.

Джерело: заява Маккарті на пресконференції в Ізраїлі

Деталі: Російський журналіст нагадав заяву спікера Палати представників про те, що США не повинні виписувати Україні "безлімітний чек", та спробував наголосити на тому, що Маккарті нібито не підтримує постачання зброї Києву. Маккарті різко відповів журналісту, заперечивши його трактування своєї заяви.

Реклама:

Пряма мова: "Ні, я голосую за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую вбивство вами дітей".

Більше деталей: Маккарті також пообіцяв, що підтримка України з боку США триватиме й надалі, та закликав РФ вивести свої війська з українських територій.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський запросив спікера Палати представників США, республіканця Кевіна Маккарті відвідати Україну з візитом, але той відмовився, заявивши, що не потребує поїздки для ухвалення рішень щодо допомоги Києву.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАУкраїнадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
США
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Останні новини
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
Усі новини...
Реклама: