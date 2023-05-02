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У боях за Бахмут загинули два добровольці з Канади

"Українська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 03:25
У боях за Бахмут загинули два добровольці з Канади
Портер і Зеленко. Фото CBC News

У боях під Бахмутом 26 квітня загинули громадяни Канади – 27-річний Кайл Портер та 21-річний Коул Зеленко.

Джерело: канадське видання CBC News

Деталі: Мешканець Калгарі Кайл Портер та Кол Зеленко з міста Сейнт-Кетрінс служили в Інтернаціональному легіоні, пише видання.

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Повідомляється, що канадські добровольці загинули від артилерійського вогню 26 квітня, коли разом із групою українських військових брали участь у бойовій операції з утримання ключового маршруту постачання до Бахмута.

"Портер, Зеленко та ще щонайменше троє українських військових знайшли укриття в укріпленому бункері, але він зазнав прямого влучання. Усі загинули", – розповів CBC News командир військовослужбовців.

Зазначається, що раніше Портер і Зеленко служили у Збройних силах Канади, а перед приїздом до України пішли у відставку. 

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За інформацією видання, тіло Зеленко вдалося знайти і доставити до Харкова, а тіло Портера досі шукають. 

За неофіційними підрахунками CBC News, добровольці стали четвертим і п’ятим громадянами Канади, які загинули в Україні з початку російського повномасштабного вторгнення.

Теми: КанадаБахмутдобровольцівійна
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