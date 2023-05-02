Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У боях за Бахмут загинули два добровольці з Канади

"Українська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 03:25
У боях за Бахмут загинули два добровольці з Канади
Портер і Зеленко. Фото CBC News

У боях під Бахмутом 26 квітня загинули громадяни Канади – 27-річний Кайл Портер та 21-річний Коул Зеленко.

Джерело: канадське видання CBC News

Деталі: Мешканець Калгарі Кайл Портер та Кол Зеленко з міста Сейнт-Кетрінс служили в Інтернаціональному легіоні, пише видання.

Повідомляється, що канадські добровольці загинули від артилерійського вогню 26 квітня, коли разом із групою українських військових брали участь у бойовій операції з утримання ключового маршруту постачання до Бахмута.

"Портер, Зеленко та ще щонайменше троє українських військових знайшли укриття в укріпленому бункері, але він зазнав прямого влучання. Усі загинули", – розповів CBC News командир військовослужбовців.

Зазначається, що раніше Портер і Зеленко служили у Збройних силах Канади, а перед приїздом до України пішли у відставку. 

За інформацією видання, тіло Зеленко вдалося знайти і доставити до Харкова, а тіло Портера досі шукають. 

ВІДЕО ДНЯ

За неофіційними підрахунками CBC News, добровольці стали четвертим і п’ятим громадянами Канади, які загинули в Україні з початку російського повномасштабного вторгнення.

Теми: КанадаБахмутдобровольцівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну

Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше

фотоРозкрадання на закупівлі для армії: СБУ затримала віцемера Вознесенська

Зеленський і прем'єр Нідерландів підтримали розміщення спецтрибуналу за злочин агресії РФ у Гаазі

Міноборони пропонує ставити на військовий облік призовників лише до 25 років: серед причин мобілізація

фото, відеоУкраїнські делегати спробували зірвати виступ РФ на саміті ПАЧЕС, у кулуарах побилися через прапор

Усі новини...
Канада
Трюдо і глава Єврокомісії обговорили подальшу підтримку України
Канада оголосила новий пакет військової підтримки України на майже $29 млн
Канада передасть Україні російський літак АН-124 – Шмигаль
Останні новини
01:52
Росія не надає жодних даних про вивезених з України дітей – Лубінець
01:29
У Швеції заочно арештували скандального активіста, який палив Корани – ЗМІ
00:56
фотоЗеленська прибула на церемонію коронації Чарльза ІІІ
00:40
Болгарія анулювала вже 17 "золотих паспортів", четверо з них належали росіянам
00:15
Ворог гатив по Сумщині: близько 90 вибухів, поранений місцевий житель
23:54
Окупанти лякають ризиком прориву дамби на Дніпрі та затопленням ЗАЕС
23:30
Замах на генпрокурора Болгарії: опозиція допустила інсценування
23:06
Над Києвом збили "Байрактар", над яким втратили керування
22:43
фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну
22:36
Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше
Усі новини...
Реклама: