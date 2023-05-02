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ISW пояснив, чому Росія активно розповідає про ракетні удари по Україні

"Українська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 04:55
ISW пояснив, чому Росія активно розповідає про ракетні удари по Україні
РАКЕТА РФ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО АРМІЯINFORM

Міністерство оборони РФ активно інформує про ракетні удари по території України, щоби знизити рівень занепокоєння в російському інформпросторі щодо майбутнього українського контрнаступу, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті навели інформаційні повідомлення української та російської сторін про черговий масштабний ракетний удар по Україні, який РФ здійснила у ніч з 30 квітня на 1 травня.

Український Генштаб повідомив, що дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95 і два Ту-160 вилетіли з Мурманської області і поблизу Каспійського моря та випустили 18 крилатих ракет Х-101/555 по Україні. Українська протиповітряна оборона збила 15 ракет.

Міністерство оборони Росії заявило 1 травня, що удари були націлені на українські військово-промислові об'єкти та успішно зірвали виробництво військових ресурсів. А російські воєнкори стверджували, що ракети вразили українські системи протиповітряної оборони та транспортний вузол у Павлограді.

Речник ВПС України Юрій Ігнат зазначив, що той факт, що Ту-95 і Ту-160 несли набагато менше ракет, ніж їхнє максимальне завантаження, свідчить про те, що Росія продовжує боротися з адекватним виробництвом таких боєприпасів.

Водночас, аналітики відзначили, що геолокаційні кадри з Павлограда показують, що одна з ракет влучила в Павлоградський хімічний завод та спричинила потужний вибух від удару.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Нещодавно Міноборони Росії змінило свою риторику та широко інформує про свої ударні кампанії, ймовірно, намагаючись показати проактивний підхід на тлі зростаючого занепокоєння в російському інформаційному просторі щодо українського контрнаступу".

Теми: ракетний ударРосіяУкраїна
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