ISW пояснив, чому Росія активно розповідає про ракетні удари по Україні

Міністерство оборони РФ активно інформує про ракетні удари по території України, щоби знизити рівень занепокоєння в російському інформпросторі щодо майбутнього українського контрнаступу, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті навели інформаційні повідомлення української та російської сторін про черговий масштабний ракетний удар по Україні, який РФ здійснила у ніч з 30 квітня на 1 травня.

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Український Генштаб повідомив, що дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95 і два Ту-160 вилетіли з Мурманської області і поблизу Каспійського моря та випустили 18 крилатих ракет Х-101/555 по Україні. Українська протиповітряна оборона збила 15 ракет.

Міністерство оборони Росії заявило 1 травня, що удари були націлені на українські військово-промислові об'єкти та успішно зірвали виробництво військових ресурсів. А російські воєнкори стверджували, що ракети вразили українські системи протиповітряної оборони та транспортний вузол у Павлограді.

Речник ВПС України Юрій Ігнат зазначив, що той факт, що Ту-95 і Ту-160 несли набагато менше ракет, ніж їхнє максимальне завантаження, свідчить про те, що Росія продовжує боротися з адекватним виробництвом таких боєприпасів.

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Водночас, аналітики відзначили, що геолокаційні кадри з Павлограда показують, що одна з ракет влучила в Павлоградський хімічний завод та спричинила потужний вибух від удару.

Дослівно: "Нещодавно Міноборони Росії змінило свою риторику та широко інформує про свої ударні кампанії, ймовірно, намагаючись показати проактивний підхід на тлі зростаючого занепокоєння в російському інформаційному просторі щодо українського контрнаступу".