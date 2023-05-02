На Запоріжжі окупанти заборонили в'їзд особам без місцевої реєстрації – Генштаб

На окупованих територіях Запорізької області росіяни посилили поліцейський режим, зокрема заборонили в'їзд цивільним людям без місцевої реєстрації.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

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У населених пунктах Дорожнянка, Решетилівка, Костянтинівка та Чумацьке загарбники заборонили в’їзд цивільним особам без місцевої реєстрації".

Нагадаємо: Співробітники російської ФСБ переодягаються в цивільний одяг, щоб довідатися про партизанів на окупованих територіях.