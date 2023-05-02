Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Херсонщині почалися проблеми з російським мобільним зв'язком

"Українська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 07:11
На Херсонщині почалися проблеми з російським мобільним зв'язком
Мобільний зв'язок. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО PIXABAY.COM

На окупованій території Херсонської області спостерігаються проблеми зі зв'язком, який забезпечують російські оператори.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У Горностаївці Херсонської області відзначаються значні проблеми зі стільниковим зв’язком російських операторів, на відміну від стійкого зв'язку національних операторів України".

Реклама:

Деталі: За інформацією Генштабу, місцеве командування російських окупаційних військ даний факт пояснює результатами ураження, яке завдають ЗСУ.

Теми: Херсонська областьмобільний зв'язококупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
Усі новини...
Реклама: