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На Херсонщині почалися проблеми з російським мобільним зв'язком

"Українська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 07:11
На Херсонщині почалися проблеми з російським мобільним зв'язком
Мобільний зв'язок. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО PIXABAY.COM

На окупованій території Херсонської області спостерігаються проблеми зі зв'язком, який забезпечують російські оператори.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У Горностаївці Херсонської області відзначаються значні проблеми зі стільниковим зв’язком російських операторів, на відміну від стійкого зв'язку національних операторів України".

Деталі: За інформацією Генштабу, місцеве командування російських окупаційних військ даний факт пояснює результатами ураження, яке завдають ЗСУ.

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Теми: Херсонська областьмобільний зв'язококупація
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