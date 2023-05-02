На Херсонщині почалися проблеми з російським мобільним зв'язком
Вівторок, 2 травня 2023, 07:11
На окупованій території Херсонської області спостерігаються проблеми зі зв'язком, який забезпечують російські оператори.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "У Горностаївці Херсонської області відзначаються значні проблеми зі стільниковим зв’язком російських операторів, на відміну від стійкого зв'язку національних операторів України".
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Деталі: За інформацією Генштабу, місцеве командування російських окупаційних військ даний факт пояснює результатами ураження, яке завдають ЗСУ.