Сирський відвідав бійців на Бахмутському напрямку

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський приїхав до бійців, які тримають оборону на Бахмутському напрямку.

Джерело: генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram, Сухопутні війська ЗСУ в Facebook

Пряма мова: "Ми продовжуємо ведення оборонної операції та стримування ворога на Сході. Приїхав до наших воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку.

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Разом з командирами ми ухвалили низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони та нанесення максимальних втрат противнику".

Деталі: Сирський повідомив, що поспілкувалися із захисниками східного фронту.

За його словами, "в центрі уваги постійно мають бути люди, від солдата до комбрига".

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"Ніхто не має залишитись осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму Бахмут тримається", – наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Сирський відзначив, що попри всі прогнози українські захисники тримають Бахмут, знищують "Вагнера" та інші найбільш боєздатні підрозділи російської армії.

"Ми даємо можливість підготуватися нашому резерву і ми готуємося самі до подальших дій", – сказав командуач Сухопутних військ ЗСУ.

Сирський висловив бійцям вдячність за стійкість, мужність і героїзм, а також вручив подарунки та відзнаки.