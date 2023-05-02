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Сирський відвідав бійців на Бахмутському напрямку

Олена РощінаВівторок, 2 травня 2023, 09:29
Сирський відвідав бійців на Бахмутському напрямку
Олександр Сирський побував у захисників із Бахмутського напрямку, скриншот

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський приїхав до бійців, які тримають оборону на Бахмутському напрямку.

Джерело: генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram, Сухопутні війська ЗСУ в Facebook

Пряма мова: "Ми продовжуємо ведення оборонної операції та стримування ворога на Сході. Приїхав до наших воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку. 

Разом з командирами ми ухвалили низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони та нанесення максимальних втрат противнику".

Деталі: Сирський повідомив, що поспілкувалися із захисниками східного фронту. 

За його словами, "в центрі уваги постійно мають бути люди, від солдата до комбрига". 

"Ніхто не має залишитись осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму Бахмут тримається", – наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

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Сирський відзначив, що попри всі прогнози українські захисники тримають Бахмут, знищують "Вагнера" та інші найбільш боєздатні підрозділи російської армії.

"Ми даємо можливість підготуватися нашому резерву і ми готуємося самі до подальших дій", – сказав командуач Сухопутних військ ЗСУ. 

Сирський висловив бійцям вдячність за стійкість, мужність і героїзм, а також вручив подарунки та відзнаки.

Теми: Збройні силиБахмутДонецька областьвійна
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