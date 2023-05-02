В Україні запрацював реєстр зниклих безвісти

З 2 травня в Україні працює Єдиний реєстр зниклих безвісти, куди вносять дані про зниклих.

Джерело: пресслужба Мінреінтеграції, пресслужба Міністерства внутрішніх справ

Дослівно: "У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.

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Також до реєстру буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, які сприятимуть розшуку особи.

Через місяць після внесення відповідної інформації до реєстру рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого".

Деталі: На підставі витягу люди зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сімʼї.

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У МВС повідомили, що офіційно підтверджено зникнення за воєнних обставин близько 23 тисячі осіб.

Витяги з Єдиного реєстру надаватимуть представники Департаменту інформатизації МВС України. Для отримання документу потрібно звернутися до МВС із запитом та копіями документів, що засвідчують особу запитувача та ступінь споріднення зі зниклою особою.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка, реєстр є повністю захищеною базою даних, і доступ до нього будуть мати визначені посадовці: представники Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти, працівники Національної поліції та Департаменту інформатизації МВС України.

Картки записів формуються на основі заяв, поданих родичами зниклих до Національної поліції. А верифікацію кожної особи здійснює безпосередньо Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти.