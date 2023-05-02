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Росію потрібно відрізати від Криму – ГУР

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 2 травня 2023, 12:24
Росію потрібно відрізати від Криму – ГУР
Ілюстративне фото, Керченський міст, Росавтодор

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк вважає, що Росію треба відрізати від Криму, щоб та зрештою здійснила "жест доброї волі" щодо півострова.

Джерело: Черняк в коментарі АрміяInform 

Пряма мова: "Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму – зробити так, аби Росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях і, зрештою, здійснила так званий кримський жест доброї волі (здала півостров - ред.). Досягнення цієї мети справді може стати ключем для справедливого миру".

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Деталі: За його словами, Україна не припиняє вживати відповідних заходів, про що, зокрема, свідчать нещодавні події на території півострова. 

Пряма мова: "Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до росії  – це правильна реакція. ГУР МО України наполегливо рекомендує покинути окупований Крим, поки така опція ще є. Україна повертається і повернеться в Крим".

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вислів "жест доброї волі" набув популярності після здачі Росією острова Зміїний у червні 2022 року. Тоді російська влада заявила, що нібито "як жест доброї волі" "завершила виконання завдань на острові" і вивела гарнізон, що знаходився там.

Теми: КримдеокупаціярозвідкаРосія
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