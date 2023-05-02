Росію потрібно відрізати від Криму – ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк вважає, що Росію треба відрізати від Криму, щоб та зрештою здійснила "жест доброї волі" щодо півострова.

Джерело: Черняк в коментарі АрміяInform

Пряма мова: "Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму – зробити так, аби Росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях і, зрештою, здійснила так званий кримський жест доброї волі (здала півостров - ред.). Досягнення цієї мети справді може стати ключем для справедливого миру".

Деталі: За його словами, Україна не припиняє вживати відповідних заходів, про що, зокрема, свідчать нещодавні події на території півострова.

Пряма мова: "Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до росії – це правильна реакція. ГУР МО України наполегливо рекомендує покинути окупований Крим, поки така опція ще є. Україна повертається і повернеться в Крим".

Що цьому передувало:

Вислів "жест доброї волі" набув популярності після здачі Росією острова Зміїний у червні 2022 року. Тоді російська влада заявила, що нібито "як жест доброї волі" "завершила виконання завдань на острові" і вивела гарнізон, що знаходився там.