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Росіяни втекли зі Зміїного – кажуть, "жест доброї волі"

Роман ПетренкоЧетвер, 30 червня 2022, 11:47
Росіяни втекли зі Зміїного – кажуть, жест доброї волі
ФОТО: УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ОДЕЩИНИ

Російська влада заявила, що нібито "як жест доброї волі" "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і вивела гарнізон, що знаходився там.

Джерело: ТАСС з посиланням на Міноборони

Деталі: Росіяни кажуть, що цим самим нібито "не дозволять Києву спекулювати на темі неможливості вивезення зерна".

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Довідково: Таке ж визначення "доброї волі" росіяни використали, коли після розгрому втікали з Київської та Чернігівської областей.

Передісторія: Перед цим Оперативне командування "Південь" заявило, що російська армія поспіхом евакуювала залишки гарнізону з острова Зміїний після ударів українських військових по ньому.

Теми: Збройні силиЧорне мореРосіяпропаганда
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