Резніков припустив, що Росія готує новий "жест доброї волі"

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що через поразки на полі бою РФ може озвучити черговий "жест доброї волі" під приводом техногенної катастрофи на території своєї країни.

Джерело: Резніков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Деталі: За словами міністра, у Кремлі вже шукають варіанти можливих сценаріїв, яким чином можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.

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Очільник відомства припустив, що в Кремлі вже шукають уже варіанти сценаріїв, як це "відіграти", і не виключено, що буде "жест доброї волі" під виглядом якогось катаклізму.

Пряма мова: "Якщо вже поспостерігати за низкою публічних висловлювань на російських ресурсах, то можна побачити, що вже лунають фрази, мовляв: "Треба, напевно, закінчувати СВО", "треба переходити до оборони", "треба утримати наші "новоприбулі" території".

Адже в разі чергового успіху української армії, який є абсолютно очікуваним і для них, потрібно зрозуміти, як "продавати" у себе всередині, як подавати це народу? У них же теж перегріті були очікування: Київ за три дні і т.зв. "СВО" за три тижні. І хоча пропаганда в РФ працює чудово, але з кожним разом усе складніше...

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Це не мій прогноз, а міркування, але все ж таки я не здивуюся, якщо в них з'явиться в сценарії якась проблема, серйозного катастрофічного виду, техногенного, на території Росії.

Скажімо, щось станеться з електростанцією, гідроелектростанцією, АЕС, з'являться ризики для населення, і це потребуватиме негайної уваги уряду, акумуляції ресурсів, зокрема солдатів. І так вони нібито зможуть пояснити людям, чому закінчують активні бойові дії в Україні. Тобто їм доведеться озвучити "жест доброї волі" під виглядом якогось катаклізму на території РФ".