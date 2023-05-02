Під Петербургом знайшли вибухівку на опорі ЛЕП: сусідню опору підірвали 1 травня

На території Росії у Ленінградській області знайшли вибуховий пристрій на опорі лінії електропередач, яку підірвали у понеділок, а на сусідній опорі ЛЕП - ще дві вибухівки.

Джерело: російське видання Фонтанка

Дослівно: "На підірваній під Гатчиною опорі ЛЕП знайшли ще один пристрій. А на сусідній - два.

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На опорі, що впала, вибухотехніки, за попередньою інформацією, виявили пристрій з електронними таймером, детонатором і вибуховою речовиною масою близько 300 г. Із сусідньої зняли ще два схожих - один на 300 г вибухової речовини, другий - на 600 г".

Деталі: Російська ФСБ порушила кримінальну справу через диверсію та незаконний обіг вибухових речовин.

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