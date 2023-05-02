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Під Петербургом знайшли вибухівку на опорі ЛЕП: сусідню опору підірвали 1 травня

Альона Мазуренко Вівторок, 2 травня 2023, 13:26
Під Петербургом знайшли вибухівку на опорі ЛЕП: сусідню опору підірвали 1 травня
фото: губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко в Telegram

На території Росії у Ленінградській області знайшли вибуховий пристрій на опорі лінії електропередач, яку підірвали у понеділок, а на сусідній опорі ЛЕП - ще дві вибухівки.

Джерело: російське видання Фонтанка

Дослівно: "На підірваній під Гатчиною опорі ЛЕП знайшли ще один пристрій. А на сусідній - два.

На опорі, що впала, вибухотехніки, за попередньою інформацією, виявили пристрій з електронними таймером, детонатором і вибуховою речовиною масою близько 300 г. Із сусідньої зняли ще два схожих - один на 300 г вибухової речовини, другий - на 600 г".

Деталі: Російська ФСБ порушила кримінальну справу через диверсію та незаконний обіг вибухових речовин.

Нагадаємо: 

  • 1 травня на території Росії у Ленінградській області підірвали опору лінії електропередач, на другій опорі було виявлено вибуховий пристрій, але окупанти заявляють, що уже ліквідували загрозу. 

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Теми: Росіявійнавибух
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