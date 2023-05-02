РФ знайшла, де провести акцію "Безсмертний полк", – в Африці

Посольство РФ організувало акцію "Безсмертний полк" у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА "Новости" з посиланням на пресаташе російської дипмісії в ДРК Аліну Мірзаханову

Пряма мова: "Першого травня в ДР Конго посольство втретє організувало акцію "Безсмертний полк". Маршем вулицями Кіншаси пройшлися близько ста осіб, серед них - персонал (посольства - ред.), співвітчизники, російські військові спостерігачі та поліцейські Місії ООН зі стабілізації в ДРК і конголезці, які симпатизують Росії".

Деталі: На відео, оприлюдненому рупором Кремля, учасники "Безсмертного полку" йдуть із плакатами, червоними прапорами та великим розгорнутим прапором Росії.

"Катюша" по-конголезьки. РФ знайшла, де можна провести акцію "бессмертный полк" безпечно - в Кіншасі

відео російських пропагандистів РИА "Новости" pic.twitter.com/SgvMIF2yME — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 2, 2023

Зазначається, що місцеві музиканти під акомпанемент скрипок виконали радянську пісню воєнних років - "Катюша".

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Що передувало: У Росії вирішили обійтися без ходи "Безсмертного полку" в День Перемоги.