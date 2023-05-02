Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ знайшла, де провести акцію "Безсмертний полк", – в Африці

Валентина РоманенкоВівторок, 2 травня 2023, 14:13
РФ знайшла, де провести акцію Безсмертний полк, – в Африці
скриншот

Посольство РФ організувало акцію "Безсмертний полк" у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА "Новости" з посиланням на пресаташе російської дипмісії в ДРК Аліну Мірзаханову

Пряма мова: "Першого травня в ДР Конго посольство втретє організувало акцію "Безсмертний полк". Маршем вулицями Кіншаси пройшлися близько ста осіб, серед них - персонал (посольства - ред.), співвітчизники, російські військові спостерігачі та поліцейські Місії ООН зі стабілізації в ДРК і конголезці, які симпатизують Росії".

Реклама:

Деталі: На відео, оприлюдненому рупором Кремля, учасники "Безсмертного полку" йдуть із плакатами, червоними прапорами та великим розгорнутим прапором Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що місцеві музиканти під акомпанемент скрипок виконали радянську пісню воєнних років - "Катюша".

Що передувало: У Росії вирішили обійтися без ходи "Безсмертного полку" в День Перемоги.

Теми: Росіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
Усі новини...
Реклама: