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У Росії вирішили обійтися без ходи "Безсмертного полку" в День Перемоги

"Українська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 12:11
У Росії вирішили обійтися без ходи Безсмертного полку в День Перемоги
Путін брав участь у ході "Безсмертного полку", архівне фото Кремля

День Перемоги в Москві та інших містах Росії 2023 року відбудеться у змішаному форматі, очної ходи "Безсмертний полк" на 9 травня цього року не буде.

Джерело: ТАСС 

Деталі: Голова центрального штабу Всеросійського громадського руху "Волонтери Перемоги", депутатка Держдуми РФ Ольга Занко повідомила, що День Перемоги 2023 року відбуватиметься у змішаному форматі: у регіонах відбудуться очні та онлайн-заходи, присвячені пам'яті про "Велику Вітчизняну війну", зокрема й акція "Безсмертний полк".

Співголова центрального штабу Загальноросійського громадського руху "Безсмертний полк Росії", депутатка Державної думи РФ Олена Цунаєва повідомила, що традиційної очної ходи "Безсмертний полк" у Росії 2023 року не буде.

Пряма мова Цунаєвої: "Не буде (ходи "Безсмертного полку" – ред.). До цього моменту вже низка регіонів відмовилися через загрозу, зокрема, Крим. Це все-таки єдина неподільна історія, хода "Безсмертний полк". Якщо десь у людей немає такої можливості – давайте використовувати інші варіанти".

Деталі: Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що поки не знає, чи братиме Володимир Путін участь в акції "Безсмертний полк", але впевнений, що альтернативні формати акції будуть затребувані росіянами.

Нагадаємо: Росія вдруге скромніше, ніж завжди, відзначатиме День перемоги у Другій світовій війні через те, що сама почала війну проти України й веде загарбницькі бойові дії.

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УП, доповнено
Теми: Росіявійнаісторіясвяткування
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