Вибух у Мелітополі: росіяни говорять про замах на топчиновника МВС РФ

Слідчий комітет РФ заявляє, що в окупованому Мелітополі було скоєно замах на так званого "заступника начальника МВС області": біля будинку заклали бомбу.

Джерело: пропагандисти з "РИА Новости" з посиланням на СК, мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "У Мелітополі скоєно замах на заступника начальника обласного ГУ МВС Запорізької області, біля воріт його будинку було закладено бомбу. Чоловіка госпіталізовано, заведено кримінальну справу".

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Деталі: Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що вранці 2 травня в Мелітополі прогримів вибух. Сталося це о 6:45. Чули "бавовну" мешканці північних районів міста. Одразу після цього вулицями промчали машини поліції та "швидкої".

Пізніше він написав у Telegram, що за уточненими даними вибух стався, коли так званий "заступник начальника управління МВС" окупованої частини Запорізької області відкривав ворота.