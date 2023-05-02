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Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 2 травня 2023, 15:53
Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації
Ілюстративне фото з Уніан

Верховна Рада ухвалила продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні до 18 серпня.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, законопроєкти 9259 та 9260

Деталі: Дія воєнного стану та мобілізації продовжується з 05:30 20 травня строком на 90 діб. За відповідні постанови 9259 та 9260 віддали 324 та 333 голоси.

Нардеп повідомляє, що це було сьоме голосування Ради за воєнний стан з початку повномасштабної війни.

 
 

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Теми: мобілізаціяВоєнний станВерховна Рада
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