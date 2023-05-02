Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації
Вівторок, 2 травня 2023, 15:53
Верховна Рада ухвалила продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні до 18 серпня.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, законопроєкти 9259 та 9260
Деталі: Дія воєнного стану та мобілізації продовжується з 05:30 20 травня строком на 90 діб. За відповідні постанови 9259 та 9260 віддали 324 та 333 голоси.
Нардеп повідомляє, що це було сьоме голосування Ради за воєнний стан з початку повномасштабної війни.
Що цьому передувало:
- Режим воєнного стану діє в Україні з 24 лютого 2022 року. Востаннє він був продовжений до 20 травня.
- 1 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та мобілізації в Україні.