Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації

Верховна Рада ухвалила продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні до 18 серпня.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, законопроєкти 9259 та 9260

Деталі: Дія воєнного стану та мобілізації продовжується з 05:30 20 травня строком на 90 діб. За відповідні постанови 9259 та 9260 віддали 324 та 333 голоси.

Нардеп повідомляє, що це було сьоме голосування Ради за воєнний стан з початку повномасштабної війни.

Що цьому передувало: