Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Верховна Рада схвалила законопроєкти президента про затвердження указів щодо продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів.

Джерело: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Железняка: "Парламент схвалив закони №8419 про укази президента про продовження строку дії воєнного стану".

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Деталі: За відповідне рішення проголосувала 348 народних обранців

Дія воєнного стану буде продовжена з 19 лютого 2023 року і триватимуть знову 90 днів.

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