Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Станіслав ПогоріловВівторок, 7 лютого 2023, 10:56
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію
Фото: Getty Images

Верховна Рада схвалила законопроєкти президента про затвердження указів щодо продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів.

Джерело: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Железняка: "Парламент схвалив закони №8419 про укази президента про продовження строку дії воєнного стану".

Реклама:

Деталі: За відповідне рішення проголосувала 348 народних обранців

Дія воєнного стану буде продовжена з 19 лютого 2023 року і триватимуть знову 90 днів.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 лютого Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.
  • 16 листопада 2022 року Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 19 лютого 2023 року.

Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Прикордонники збили російський Су над Бахмутом
В Нижньогородській області Росії запалав НПЗ
"Україна – не Корея": Данілов відповів Медведєву щодо поділу по "38 паралелі"
Прикордонники показали удар дрона-камікадзе по базі росіян на півдні
Останні новини
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
Усі новини...
Реклама: