Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Верховна Рада схвалила законопроєкти президента про затвердження указів щодо продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів.

Джерело: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Железняка: "Парламент схвалив закони №8419 про укази президента про продовження строку дії воєнного стану".

Деталі: За відповідне рішення проголосувала 348 народних обранців

Дія воєнного стану буде продовжена з 19 лютого 2023 року і триватимуть знову 90 днів.

Передісторія:

6 лютого Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.

16 листопада 2022 року Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 19 лютого 2023 року.