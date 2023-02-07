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Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Станіслав ПогоріловВівторок, 7 лютого 2023, 11:56
Фото: Getty Images

Верховна Рада схвалила законопроєкти президента про затвердження указів щодо продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів.

Джерело: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Железняка: "Парламент схвалив закони №8419 про укази президента про продовження строку дії воєнного стану".

Деталі: За відповідне рішення проголосувала 348 народних обранців

Дія воєнного стану буде продовжена з 19 лютого 2023 року і триватимуть знову 90 днів.

Передісторія: 

  • 6 лютого Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти про затвердження указів про продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.
  • 16 листопада 2022 року Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 19 лютого 2023 року.

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Теми: Верховна Рада
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