Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ не використовувала "суперлітаки" Су-57 та Су-75 у війні проти України – Ігнат

Валентина РоманенкоВівторок, 2 травня 2023, 16:05
РФ не використовувала суперлітаки Су-57 та Су-75 у війні проти України – Ігнат
Су-57. ілюстративне фото з Вікіпедії

Повітряні сили ЗСУ не фіксували факти застосування ворогом російських літаків Су-57 та Су-75 у повітряному просторі України.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ"

Пряма мова: "В них є літак Су-57, який вони показували на виставках, є літак також Су-75: той з двома двигунами, той з одним. Це такі "суперлітаки", як вони вже їх там називають, "шостого покоління"… Не раз писали їхні пабліки, що вже вони на фронті шось показали, десь кидали бомби-ракети.

Повітряними силами України не зафіксовано фактів застосування цих літаків у повітряній агресії проти України".

Деталі: За словами Ігната, виключати не можна, що росіяни дистанційно їх застосовували (для ППО України врожі літаки – це лише мітки на радарах).

Водночас речник Повітряних сил зазначив, що РФ має достатньо інших літаків (Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-25) та гелікоптерів (Ка-52), які найчастіше застосовуються на лінії бойового зіткнення. Це авіація ворога, яка досить сильно переважає українську за технологіями та кількістю.

За словами полковника, повітряні сили всіх країн світу зараз не роблять ставку на те, чим Росія вихваляється на аваіашоу (виконання якихось маневрів).

ВІДЕО ДНЯ

До прикладу, США, які є провідним виробником бойової авіації, зокрема таких як F-35, F-22, роблять ставку на нові технології "хто кого раніше побачить, застосує озброєння і першим знищить ворога".

Читайте також: Загроза з неба. Які літаки і вертольоти використовує Росія у війні з Україною

Західні крила. Які літаки потрібні Україні і чому Захід не поспішає постачати свої винищувачі

Теми: РосіявійнаПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоЗеленський, повернувшись у Київ, прийняв голову МЗС Бахрейну

фотоЗМІ показали наслідки пожежі на російській нафтобазі в Тамані та у Севастополі

У Берліні заборонили російські та українські прапори на 8 та 9 травня

Україна повернула тіла 80 загиблих оборонців

Кличко заступився за Труханова, але заставу вносити не збирається

Пригожин заявив, що виведе вагнерівців з Бахмута з 10 травня "зализувати рани"

Усі новини...
Росія
Пєсков заявив, що США нічого не знають про втрати Росії на фронті
Спротив: Росіяни готують провокацію на північному кордоні України
На Кіровоградщині компанія росіянина досі має ліцензією на користування надрами
Останні новини
14:06
Зі станції "Академік Вернадський" повернулась додому 27-ма експедиція
13:58
На Львівщині не можуть демонтувати радянський пам’ятник через лелече гніздо
13:58
фото, відеоЗеленський, повернувшись у Київ, прийняв голову МЗС Бахрейну
13:54
Німеччині слід долучитися до створення "морської коаліції" для України - Резніков
13:54
фотоЗМІ показали наслідки пожежі на російській нафтобазі в Тамані та у Севастополі
13:50
РФ хоче взяти Бахмут до 9 травня і стягує туди "вагнерівців" – Маляр
13:49
МАГАТЕ проінспектувало Хмельницьку АЕС та провело ротації працівників на ще двох станціях
13:47
Росіяни вдарили по Херсонщині керованими авіабомбами
13:37
Вучич заявив про плани масового роззброєння населення Сербії
13:33
Падіння реального ВВП у І кварталі уповільнилось 31,4% до 13,5% - Нацбанк
Усі новини...
Реклама: