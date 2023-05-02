РФ не використовувала "суперлітаки" Су-57 та Су-75 у війні проти України – Ігнат

Повітряні сили ЗСУ не фіксували факти застосування ворогом російських літаків Су-57 та Су-75 у повітряному просторі України.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ"

Пряма мова: "В них є літак Су-57, який вони показували на виставках, є літак також Су-75: той з двома двигунами, той з одним. Це такі "суперлітаки", як вони вже їх там називають, "шостого покоління"… Не раз писали їхні пабліки, що вже вони на фронті шось показали, десь кидали бомби-ракети.

Повітряними силами України не зафіксовано фактів застосування цих літаків у повітряній агресії проти України".

Деталі: За словами Ігната, виключати не можна, що росіяни дистанційно їх застосовували (для ППО України врожі літаки – це лише мітки на радарах).

Водночас речник Повітряних сил зазначив, що РФ має достатньо інших літаків (Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-25) та гелікоптерів (Ка-52), які найчастіше застосовуються на лінії бойового зіткнення. Це авіація ворога, яка досить сильно переважає українську за технологіями та кількістю.

За словами полковника, повітряні сили всіх країн світу зараз не роблять ставку на те, чим Росія вихваляється на аваіашоу (виконання якихось маневрів).

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До прикладу, США, які є провідним виробником бойової авіації, зокрема таких як F-35, F-22, роблять ставку на нові технології "хто кого раніше побачить, застосує озброєння і першим знищить ворога".

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