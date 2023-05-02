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РФ не використовувала "суперлітаки" Су-57 та Су-75 у війні проти України – Ігнат

Валентина РоманенкоВівторок, 2 травня 2023, 16:05
РФ не використовувала суперлітаки Су-57 та Су-75 у війні проти України – Ігнат
Су-57. ілюстративне фото з Вікіпедії

Повітряні сили ЗСУ не фіксували факти застосування ворогом російських літаків Су-57 та Су-75 у повітряному просторі України.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ"

Пряма мова: "В них є літак Су-57, який вони показували на виставках, є літак також Су-75: той з двома двигунами, той з одним. Це такі "суперлітаки", як вони вже їх там називають, "шостого покоління"… Не раз писали їхні пабліки, що вже вони на фронті шось показали, десь кидали бомби-ракети.

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Повітряними силами України не зафіксовано фактів застосування цих літаків у повітряній агресії проти України".

Деталі: За словами Ігната, виключати не можна, що росіяни дистанційно їх застосовували (для ППО України врожі літаки – це лише мітки на радарах).

Водночас речник Повітряних сил зазначив, що РФ має достатньо інших літаків (Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-25) та гелікоптерів (Ка-52), які найчастіше застосовуються на лінії бойового зіткнення. Це авіація ворога, яка досить сильно переважає українську за технологіями та кількістю.

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За словами полковника, повітряні сили всіх країн світу зараз не роблять ставку на те, чим Росія вихваляється на аваіашоу (виконання якихось маневрів).

До прикладу, США, які є провідним виробником бойової авіації, зокрема таких як F-35, F-22, роблять ставку на нові технології "хто кого раніше побачить, застосує озброєння і першим знищить ворога".

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Теми: РосіявійнаПовітряні сили ЗСУ
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