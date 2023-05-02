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Лерос повідомив, що виграв суд проти ВР, яка відсторонила його від засідань

Ірина БалачукВівторок, 2 травня 2023, 16:34
Лерос повідомив, що виграв суд проти ВР, яка відсторонила його від засідань
Гео Лерос. Фото з Facebook

Позафракційний нардеп Гео Лерос повідомив, що виграв суд проти Верховної Ради, яка у лютому відсторонила його від участі в засіданнях до кінця року.

Джерело: Лерос у Facebook, представник Касаційного адміністративного суду у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Лероса: "Сьогодні (2 травня – ред.) я виграв суд у Верховної Ради щодо мого незаконного відсторонення від відвідування пленарних засідань на рік за питання до голови СБУ: "коли агент кремля Єрмак сяде за державну зраду?"".

Деталі: Лерос наголосив, що він "виграв суд саме у Зеленського і Єрмака, які безсовісно "нагнули" і не без того "нагнутий" парламент". А також, що скоро прийде у Раду.

Пряма мова Лероса: "Хай буде соромно всім, хто голосував за моє незаконне відсторонення. Скоро побачимось на роботі! Окремо, хочу висловити подяку за терпіння моїй команді адвокатів".

Деталі: У Касаційному адмінсуді "Українській правді" підтвердили, що розглядали справу за позовом Лероса до ВР.  

Пряма мова представника суду: "Було засідання. (Було прийняте рішення – ред.) позов задовольнити частково. Визнати протиправним та касувати рішення ВР про позбавлення народного депутата Лероса Гео Багратовича права брати участь в одному пленарному засіданні РВ, прийняте 23 лютого 2023 року на пленарному засіданні 9 сесії 9 скликання. У задоволенні решти позовних вимог відмовити".

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Згідно з ухвалою про відкриття провадження в адміністративній справі за позовом Лероса до Верховної Ради, саме такого рішення домагався нардеп.

Він також просив суд зобов’язати ВР опублікувати у парламентській газеті "Голос України" оголошення про ухвалення судом рішення про визнання протиправним та скасування рішення ВР про усунення Лероса від засідань, а головуючого ВР зобов’язати оголосити про це рішення на засіданні.

Ці дві останні позовні вимоги суд не задовольнив.

Рішення може бути оскаржене до Великої Палати Верховного Суду.

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Теми: Гео Лерос Верховна Радасуд
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