Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лерос повідомив, що виграв суд проти ВР, яка відсторонила його від засідань

Ірина БалачукВівторок, 2 травня 2023, 16:34
Лерос повідомив, що виграв суд проти ВР, яка відсторонила його від засідань
Гео Лерос. Фото з Facebook

Позафракційний нардеп Гео Лерос повідомив, що виграв суд проти Верховної Ради, яка у лютому відсторонила його від участі в засіданнях до кінця року.

Джерело: Лерос у Facebook, представник Касаційного адміністративного суду у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Лероса: "Сьогодні (2 травня – ред.) я виграв суд у Верховної Ради щодо мого незаконного відсторонення від відвідування пленарних засідань на рік за питання до голови СБУ: "коли агент кремля Єрмак сяде за державну зраду?"".

Реклама:

Деталі: Лерос наголосив, що він "виграв суд саме у Зеленського і Єрмака, які безсовісно "нагнули" і не без того "нагнутий" парламент". А також, що скоро прийде у Раду.

Пряма мова Лероса: "Хай буде соромно всім, хто голосував за моє незаконне відсторонення. Скоро побачимось на роботі! Окремо, хочу висловити подяку за терпіння моїй команді адвокатів".

Деталі: У Касаційному адмінсуді "Українській правді" підтвердили, що розглядали справу за позовом Лероса до ВР.  

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова представника суду: "Було засідання. (Було прийняте рішення – ред.) позов задовольнити частково. Визнати протиправним та касувати рішення ВР про позбавлення народного депутата Лероса Гео Багратовича права брати участь в одному пленарному засіданні РВ, прийняте 23 лютого 2023 року на пленарному засіданні 9 сесії 9 скликання. У задоволенні решти позовних вимог відмовити".

Згідно з ухвалою про відкриття провадження в адміністративній справі за позовом Лероса до Верховної Ради, саме такого рішення домагався нардеп.

Він також просив суд зобов’язати ВР опублікувати у парламентській газеті "Голос України" оголошення про ухвалення судом рішення про визнання протиправним та скасування рішення ВР про усунення Лероса від засідань, а головуючого ВР зобов’язати оголосити про це рішення на засіданні.

Ці дві останні позовні вимоги суд не задовольнив.

Рішення може бути оскаржене до Великої Палати Верховного Суду.

Передісторія:

Теми: Гео Лерос Верховна Радасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Гео Лерос
Корнієнко прокоментував відсторонення Лероса від участі у засіданнях ВР
Рада відсторонила Лероса від засідань: він каже, що через критику у бік Єрмака
ДБР скерувало до суду справу проти Лероса
Останні новини
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
Усі новини...
Реклама: