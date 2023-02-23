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Рада відсторонила Лероса від засідань: він каже, що через критику у бік Єрмака

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 23 лютого 2023, 13:21
Рада відсторонила Лероса від засідань: він каже, що через критику у бік Єрмака
ПРЕССЛУЖБА "СЛУГИ НАРОДУ"

Верховна Рада у четвер ухвалила рішення відсторонити позафракційного народного депутата Гео Лероса від участі в засіданнях до кінця року, за словами нардепа, через критику на адресу глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Джерело: Лерос у Facebook, нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко в Telegram

Пряма мова Лероса: "Сьогодні Верховна Рада відсторонила мене до кінця року від засідань Верховної Ради". 

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Деталі: Лерос вважає, що причиною відсторонення є те, що він назвав главу ОП Андрія Єрмака "фсбешною гнидою" в його присутності.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомляє, що за відсторонення проголосували "Слуги" (192), "Довіра" (12), "За майбутнє" (10), "Відновлення України" (14), "Батьківщина" (10) та "ОПЗЖ".

Крім того, Гончаренко пояснив, що засідання Ради не закривалося з 24 лютого 2022 року, оскільки "під час дії воєнного стану засідання Ради не закривається, тобто Лероса відсторонили від участі в роботі Верховної Ради до кінця війни".

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Передісторія: 

  • Лерос під час засідання парламенту 8 лютого висунув вимогу посадити у в'язницю главу Офісу президента Андрія Єрмака, сказавши: "Коли ФСБшна гнида Єрмак сяде за державну зраду?".

Теми: Гео Лерос Андрій ЄрмакВерховна Рада
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