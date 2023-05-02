Мертвий ведмідь: прикордонники подадуть до суду через звинувачення в полюванні

Прикордонники спростували інформацію про причетність бійців ДПСУ до смерті дикої тварини на Закарпатті і планують позиватись до суду.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Дослівно: "Звинувачення прикордонників представником Ужанського національного парку у смерті дикої тварини (ведмедиці) безпідставне. Поширена інформація зроблена виключно на припущеннях та домислах без реального підтвердження.

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Чопським прикордонним загоном буде подано позов до суду на автора публікації за наклеп.

У свою чергу, Державна прикордонна служба України пропонує природоохоронним та зоозахисним організаціям долучитися до з’ясування усіх обставин у даній справі, адже прикордонники не вчиняли тих дій, у яких їх звинувачують і будуть вдячні за допомогу у встановленні істини".

Деталі: Повідомляється, що керівництво Чопського прикордонного загону перевірило інформацію, а також усіх обставин події про, нібито, незаконне полювання, яке призвело до загибелі ведмедиці.

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У смерті тварини звинувачували співробітників ДПСУ.

За словами прикордонників, викладена посадовцем Ужанського національного парку інформація не відповідає дійсності і має компрометуючий характер.

1 травня, на ділянку прикордонного підрозділу "Кам'яниця", де прикордонники раніше виявили труп ведмедя, було викликано співробітників Національної поліції, ветеринара, а також запрошено автора допису.

Правоохоронці ідентифікували місцевість, що зображена на поширеному фото, та провели огляд місця. Вказано, що ексгумація тіла тварини буде здійснена після залучення відповідних спеціалістів.

Дослівно: "Також група могла пересвідчитись про наявність акту комісії, яка підтвердила (фото додаються), що смерть тварини – самця ведмедя (не ведмедиці), настала внаслідок природних причин, а на тілі тварини не виявлено слідів вогнепальних поранень.

Акт підписаний представниками Ужгородського управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, Кам’яницького лісництва, головою та єгерем Закарпатського товариства мисливців і рибалок "Лісівник", а також мисливствознавцем Ужгородського лісового господарства.

Окрім того, як ми вже зазначали, відстань від

місця, де знайшли труп тварини, до місця, де прикордонники відділу "Стужиця" зафільмували ведмежа, про що зазначав автор допису, становить близько 60 кілометрів. У цьому місці не було зафіксовано ведмежат, які могли б бути з ведмедицею, про що писав автор.

Тіло ведмедя військовослужбовці прикордонного підрозділу виявили під час патрулювання з охорони державного кордону, яке відбувається зі штатною зброєю та боєприпасами, що перебувають на постійному обліку.

Вкотре наголосимо, прикордонники у ході виконання завдань вживають усіх заходів задля недопущення незаконного полювання, риболовлі та браконьєрства на ділянці відповідальності та упереджують такі дії".

Що передувало: Ужанський національний природний парк Великоберезнянського району Закарпаття заявив, що підозрює прикордонників у вбивстві ведмедиці.

Повідомлялося, що ведмедицю-матір помічали з дітьми неподалік місця несення служби прикордонного наряду відділу "Стужиця" Чопського загону. А з 15 квітня біля села Домашин знайшли ведмежа, яке передали під опіку нацпарку. В Ужанському НПП стверджують, що це ведмежа – дитинча ведмедиці, яку, вірогідно, вбили.

"Також отримано інформацію щодо можливої причетності посадових осіб Державної прикордонної служби України до організації та проведення незаконного полювання за лінією інженерно-технічних споруд на землях природно-заповідного фонду на постійній основі", - заявили в нацпарку.