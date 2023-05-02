Рада визнала офіційно: режим Путіна – це рашизм

Верховна Рада на законодавчому рівні визнала політичний режим у Росії "рашизмом" та засудила його.

Джерело: сайт ВР

Деталі: Відповідний проєкт постанови №9101 на засіданні у вівторок підтримав 281 народний депутат.

Постанова ухвалена в якості заяви і звучить так: "Заява Верховної Ради України "Про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людоненависницьких".

Заява адресована Організації Об’єднаних Націй, Європейському Парламенту, Парламентській Асамблеї Ради Європи, Парламентській Асамблеї ОБСЄ, Парламентській Асамблеї НАТО, урядам та парламентам іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.

Ініціатори постанови вважають, що вона "дозволить визначити форми агресії та спонукатиме засудженню державами світу політики РФ, яка призводить до вчинення воєнних злочинів та геноциду українського народу".

Також заява має допомогти сформувати єдиний підхід міжнародних інституцій до визначення російської політики.

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Дослівно у пояснювальній записці до заяви: "Обґрунтування необхідності прийняття постанови: Жорстока, неспровокована війна Російської Федерації проти України викрила всьому світові реальну сутність політичного режиму В. Путіна, як неоімперської, тоталітарної диктатури, яка наслідує найгірші практики минулого та втілює ідеї фашизму та націонал-соціалізму в сучасній версії російського фашизму (рашизму)".