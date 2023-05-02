Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада визнала офіційно: режим Путіна – це рашизм

Євген КізіловВівторок, 2 травня 2023, 18:02
Рада визнала офіційно: режим Путіна – це рашизм
Getty Images

Верховна Рада на законодавчому рівні визнала політичний режим у Росії "рашизмом" та засудила його.

Джерело: сайт ВР

Деталі: Відповідний проєкт постанови №9101 на засіданні у вівторок підтримав 281 народний депутат.

Постанова ухвалена в якості заяви і звучить так: "Заява Верховної Ради України "Про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людоненависницьких".

Заява адресована Організації Об’єднаних Націй, Європейському Парламенту, Парламентській Асамблеї Ради Європи, Парламентській Асамблеї ОБСЄ, Парламентській Асамблеї НАТО, урядам та парламентам іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.

Ініціатори постанови вважають, що вона "дозволить визначити форми агресії та спонукатиме засудженню державами світу політики РФ, яка призводить до вчинення воєнних злочинів та геноциду українського народу".

Також заява має допомогти сформувати єдиний підхід міжнародних інституцій до визначення російської політики.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно у пояснювальній записці до заяви: "Обґрунтування необхідності прийняття постанови: Жорстока, неспровокована війна Російської Федерації проти України викрила всьому світові реальну сутність політичного режиму В. Путіна, як неоімперської, тоталітарної диктатури, яка наслідує найгірші практики минулого та втілює ідеї фашизму та націонал-соціалізму в сучасній версії російського фашизму (рашизму)".

Теми: Верховна РадаРосіясвіт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Усі новини...
Верховна Рада
Рада схвалила законопроєкт про гарантії походження "зеленої" електроенергії
Рада визначилася з місцем військового кладовища у Києві
Рада попросила ЄС і СОТ про нові санкції проти РФ і Білорусі: у списку риба і деревина
Останні новини
06:22
Українські захисники знищили вночі 35 "Шахедів"
05:28
Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні
04:50
РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW
03:50
оновлено від 23:35 В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО
03:20
оновлено від 02:25Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування
02:58
фотоНа Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі
01:40
Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ
00:55
Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
00:16
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
23:27
США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN
Усі новини...
Реклама: