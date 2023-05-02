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Зеленський анонсував посилення санкцій щодо Росії: готується великий пакет

Станіслав ПогоріловВівторок, 2 травня 2023, 20:24
Зеленський анонсував посилення санкцій щодо Росії: готується великий пакет
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом з партнерами незабаром прийме великий санкційний пакет щодо Росії.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Дослівно: "Уважно стежимо, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксуємо кожний такий напрямок, працюємо разом з партнерами".

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Деталі: Президент повідомив, що провів нараду щодо посилення санкційних режимів – як наших, українських, так і спільних із партнерами.

"Готуємо великий санкційний пакет – рішення вже незабаром", - підкреслив Зеленський.

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Що було раніше: 25 квітня міжнародна робоча група Єрмака-Макфола представила новий план дій (Action Plan 2.0.) із метою подальшого посилення санкційного тиску на Росію, який передбачає зниження стелі цін на нафту до $45 за барель та визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Теми: санкціїУкраїнаРосіяЗеленський
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