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Група Єрмака-Макфола спланувала посилення санкцій проти Росії Action Plan 2.0.

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 квітня 2023, 13:22
Група Єрмака-Макфола спланувала посилення санкцій проти Росії Action Plan 2.0.
Фото: Getty Images

Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола представила новий план дій (Action Plan 2.0.) із метою подальшого посилення санкційного тиску на Росію, який передбачає зниження стелі цін на нафту до $45 за барель та визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Джерело: пресслужба Офісу президента.

Пряма мова Єрмака: "Ми очікуємо на нові потужні пакети санкцій (проти Росії - ред.), передбачені цим планом".

Деталі: Оприлюднений план дій передбачає: зниження верхньої межі ціни на нафту до $45 за барель, посилення контролю за дотриманням граничних цін на нафту. Також пропонується запровадити податок на імпорт російської нафти та газу до країн санкційної коаліції.

Крім того, в плані містяться пропозиції щодо припинення прямого постачання російського газу до Європейського Союзу, окрім як через Україну і щодо створення резервного буфер газу в Україні.

Серед інших пропозицій запровадження санкцій проти російських нафтогазових компаній, проти "Газпромбанку", накладення повного оподаткування на західні нафтогазові компанії, що залишаються в Росії, блокування доступу Росії до західних нафтогазових сервісів тощо.

У плані є пункт про необхідність запровадження санкцій щодо "Росатому".

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Також в Action Plan 2.0. розроблено розділи щодо посилення санкцій в неенергетичній торгівлі, посилення військових, технологічних, фінансових, індивідуальних санкцій.

В окремому розділі автори плани виділили необхідність визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Теми: санкціїРосіявійна
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