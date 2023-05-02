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Блінкен: Україна готує контрнаступ у наступні тижні, подивимося, що буде

"Європейська правда"Вівторок, 2 травня 2023, 20:29
Блінкен: Україна готує контрнаступ у наступні тижні, подивимося, що буде
ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО З FACEBOOK U.S. DEPARTMENT OF STATE

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що український контрнаступ готується у наступні тижні, і успіх на полі бою може наблизити переговори, які здатні побудувати справедливий мир. 

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен зауважив, що в Україні Росія вже зазнала поразки в тому сенсі, що не змогла досягти своєї початкової мети: стерти Україну з мапи, включити її до складу Росії, ліквідувати її існування як незалежної держави. 

Він зазначив, що українці планують здійснити контрнаступ у найближчі тижні, від успіху якого залежить можливість провести переговори з Росією, що можуть завершитись "справедливим миром".

"Ми знаємо, що українці планують контрнаступ у найближчі тижні. Подивимося, що з цього (з контрнаступу. – Ред.) вийде. Зрештою, успіх на полі бою – це найкращий і, мабуть, найшвидший шлях до переговорів, які призведуть до справедливого і тривалого миру", – зауважив Держсекретар США.

Блінкен також прокоментував можливу роль Китаю у досягненні миру.

"Я думаю, що ми відкриті для будь-якої країни, яка докладає відповідальних зусиль для просування миру, і це починається з кількох речей. Перш за все, з визнання того, що на карту поставлено територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, тому будь-яка мирна угода повинна мати це за основу", – сказав дипломат.

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Також, за його словами, дуже важливо, щоб кожен, хто бере участь у зміцненні миру, спілкувався безпосередньо з українською стороною.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав союзників не розглядати очікуваний контрнаступ як фінальну битву у війні з Росією.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Столтенберг: Україна отримала 1 550 бронемашин, 230 танків і велику кількість боєприпасів напередодні контрнаступу.

Теми: Блінкенконтрнаступвійна
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