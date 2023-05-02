У Брянській області знову підірвали залізницю: з рейок зійшов вантажний поїзд

У Брянській області РФ невідомі підірвали залізничну колію, в результаті чого з рейок зійшов локомотив та вантажні вагони.

Джерело: РБК з посиланням на джерела в МВС, російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости", губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram

Дослівно: "У Брянській області невідомі здійснили підрив залізничного полотна, унаслідок чого зійшли з колії і перекинулися кілька вагонів".

Деталі: В російській залізниці прокоментували надзвичайну подію так: "Локомотив і вагони вантажного поїзда зійшли з рейок у брянській області, причиною стало втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту".

Пізніше в РЖД повідомили, що на перегоні Сніжетська - Білі Береги Брянської області сталося "незаконне втручання в роботу залізничного транспорту", через що з рейок зійшов локомотив і приблизно 20 вагонів вантажного поїзда.

Губернатор області Олександр Богомаз також підтвердив підрив.

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Пряма мова Богомаза: "У районі залізничної станції Сніжетьська спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Постраждалих немає. Унаслідок події з рейок зійшов локомотив і кілька вагонів вантажного складу. Усі оперативні служби працюють на місці".

Що було раніше: Внаслідок підриву колій у Брянській області 1 травня ворог втратив тепловоз, чотири вагони та 12 тонн дизельного палива.