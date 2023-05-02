Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Брянській області знову підірвали залізницю: з рейок зійшов вантажний поїзд

Станіслав ПогоріловВівторок, 2 травня 2023, 21:17
У Брянській області знову підірвали залізницю: з рейок зійшов вантажний поїзд
Ілюстративне фото Getty Images

У Брянській області РФ невідомі підірвали залізничну колію, в результаті чого з рейок зійшов локомотив та вантажні вагони.

Джерело: РБК з посиланням на джерела в МВС, російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости", губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram

Дослівно: "У Брянській області невідомі здійснили підрив залізничного полотна, унаслідок чого зійшли з колії і перекинулися кілька вагонів".

Реклама:

Деталі: В російській залізниці прокоментували надзвичайну подію так: "Локомотив і вагони вантажного поїзда зійшли з рейок у брянській області, причиною стало втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту".

Пізніше в РЖД повідомили, що на перегоні Сніжетська - Білі Береги Брянської області сталося "незаконне втручання в роботу залізничного транспорту", через що з рейок зійшов локомотив і приблизно 20 вагонів вантажного поїзда.

ВІДЕО ДНЯ

Губернатор області Олександр Богомаз також підтвердив підрив.

Пряма мова Богомаза: "У районі залізничної станції Сніжетьська спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Постраждалих немає. Унаслідок події з рейок зійшов локомотив і кілька вагонів вантажного складу. Усі оперативні служби працюють на місці".

Що було раніше: Внаслідок підриву колій у Брянській області 1 травня ворог втратив тепловоз, чотири вагони та 12 тонн дизельного палива.

Теми: Росіявійнадиверсантизалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Росія
Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
Усі новини...
Реклама: