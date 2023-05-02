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Підрив колії у Брянській області: РФ втратила тепловоз та 12 тонн дизпалива – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 2 травня 2023, 10:57
Підрив колії у Брянській області: РФ втратила тепловоз та 12 тонн дизпалива – росЗМІ
Скрін з відео Baza

Внаслідок підриву колій у Брянській області 1 травня ворог втратив тепловоз, чотири вагони та 12 тонн дизельного палива.

Джерело: Telegram-канал Baza

Дослівно: "Вибухівку на залізничних коліях у Брянській області було встановлено в трьох місцях – на поїзді було виявлено три точки контакту.

Потужність основного вибуху становила 10 кг у тротиловому еквіваленті. Два інших були потужністю приблизно по 200 грамів у тротиловому еквіваленті. 

Зійшов з рейок двосекційний тепловоз і 5 вагонів. Тепловоз і 4 вагони згоріли. Унаслідок події з баків тепловоза витекло 12 тонн дизельного палива".

Деталі: Як припускає Telegram-канал, диверсанти, імовірно, довго стежили за коліями, адже за 100 метрів від вибуху було знайдено 2 недопалки, 2 пачки від цигарок, порожню банку з-під пива і упаковку від супу швидкого приготування "Роллтон". Також там лежали мідні фрагменти проводів та фрагмент обгорілої електропроводки.

Унаслідок вибуху зруйновано частину рейки розміром близько 6 метрів і 4 бетонних шпали. Також на місці утворилася вирва близько 2,5 метрів завглибшки і близько 1,5 метрів у діаметрі. 

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За даними Baza, спецслужби вже встановили прикмети підозрюваного в причетності до підриву залізничного полотна в Брянській області і склали його фоторобот.

Telegram-канал стверджує, що це чоловік, одягнений у чорне, приблизно сорока років, зростом близько 170 сантиметрів. При ньому був чорний рюкзак. Пересувався на велосипеді.

Доповнено: Telegram-канал повідомив, що у Брянській області знайшли велосипедиста, якого підозрювали в диверсії на залізниці. 

"Чоловік ні до чого, поліція продовжує шукати чоловіка з бородою", – йдеться у повідомленні.

Слідчі знайшли велосипедиста з рюкзаком і одягненого в усе чорне – одразу після вибуху він став головним підозрюваним. Його допитали – він виявився не причетним до підриву залізничного полотна.

Тепер силовики продовжують шукати приблизно 35-річного чоловіка з бородою, якого також бачили біля залізниці незадовго до вибуху.

Передісторія:

  • Вранці 1 травня у Брянській області РФ, що межує з Україною, внаслідок підриву колії з рейок зійшов потяг, який перевозив пальне. Повідомлялося, що потяг із 60 вагонами був завантажений нафтопродуктами і пиломатеріалами.
  • Місцева влада повідомила, що два локомотиви і 7 вагонів поїзда, що перевозив пальне і будматеріали, зійшли з рейок унаслідок підриву залізничних колій у Брянській області РФ – потяги на цій ділянці не зможуть курсувати до ранку 2 травня. 

Що цьому передувало: 

Теми: Росіязалізницядиверсантивибух
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