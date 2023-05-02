Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генерал Міллі: ЗСУ готові до контрнаступу

Станіслав ПогоріловВівторок, 2 травня 2023, 23:48
Генерал Міллі: ЗСУ готові до контрнаступу
Марк Міллі, фото: Getty Images

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі вважає, що українські війська вже готові до наступальних дій завдяки допомозі західних країн.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на інтерв′ю Міллі журналу Foreign Affairs

Пряма мова Міллі: "Вони (ЗСУ – ред.) можуть як вести наступ, так і тримати оборону. Їм належить виконати значну роботу з планування, координації тощо, якщо вони проводитимуть наступальну операцію, але до наступу і оборони вони готові".

Реклама:

Деталі: На думку Міллі, Путін прагнув швидко захопити Київ, за чотири-шість тижнів просунутися від російського кордону до Дніпра, а потім позбавити Україну доступу до Азовського моря.

Однак, наголосив він, Росія не досягла своїх стратегічних цілей військовим шляхом, і наприкінці березня або на початку квітня минулого року Путін скоригував свої стратегічні цілі, вирішивши обмежитися південними областями України, зміцнити владу на Донбасі та убезпечити Крим.

Тим часом Україна, за словами Міллі, провела два вельми успішні контрнаступи, під час яких російські війська були змушені відступити, в той час як українські - зімкнули ряди і відновили оборону.

ВІДЕО ДНЯ

Незважаючи на це, протягом зими "значні території практично не переходили з рук у руки, за винятком, можливо, Бахмута", констатував генерал.

"І тоді українці попросили нас про допомогу в нарощуванні своїх сил, для того, щоб у них була можливість проводити наступальні операції із застосуванням... механізованої бронетехніки і піхоти. Ми зробили це, але поки неясно, що з цього вийде", - підкреслив Міллі.

Що було раніше: 2 травня міністр оборони Олексій Резніков зазначає, що успіх українського контрнаступу матиме велике значення для продовження легкості підтримки з боку партнерів.

Теми: Збройні силиконтрнаступвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Збройні сили
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
Усі новини...
Реклама: