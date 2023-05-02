Генерал Міллі: ЗСУ готові до контрнаступу

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі вважає, що українські війська вже готові до наступальних дій завдяки допомозі західних країн.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на інтерв′ю Міллі журналу Foreign Affairs

Пряма мова Міллі: "Вони (ЗСУ – ред.) можуть як вести наступ, так і тримати оборону. Їм належить виконати значну роботу з планування, координації тощо, якщо вони проводитимуть наступальну операцію, але до наступу і оборони вони готові".

Деталі: На думку Міллі, Путін прагнув швидко захопити Київ, за чотири-шість тижнів просунутися від російського кордону до Дніпра, а потім позбавити Україну доступу до Азовського моря.

Однак, наголосив він, Росія не досягла своїх стратегічних цілей військовим шляхом, і наприкінці березня або на початку квітня минулого року Путін скоригував свої стратегічні цілі, вирішивши обмежитися південними областями України, зміцнити владу на Донбасі та убезпечити Крим.

Тим часом Україна, за словами Міллі, провела два вельми успішні контрнаступи, під час яких російські війська були змушені відступити, в той час як українські - зімкнули ряди і відновили оборону.

Незважаючи на це, протягом зими "значні території практично не переходили з рук у руки, за винятком, можливо, Бахмута", констатував генерал.

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"І тоді українці попросили нас про допомогу в нарощуванні своїх сил, для того, щоб у них була можливість проводити наступальні операції із застосуванням... механізованої бронетехніки і піхоти. Ми зробили це, але поки неясно, що з цього вийде", - підкреслив Міллі.

Що було раніше: 2 травня міністр оборони Олексій Резніков зазначає, що успіх українського контрнаступу матиме велике значення для продовження легкості підтримки з боку партнерів.