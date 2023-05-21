Росія обстріляла вісім українських областей з авіації, артилерії та мінометів – ОВА

Російські військові протягом доби 20-21 травня обстріляли вісім українських областей, серед цивільних українців є загиблі.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій. Чернігівщина: за добу — 3 обстріли. Із артилерії, мінометів — по Новгород-Сіверському району. Без жертв та руйнувань.

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Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 56 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська громади. В Хотінській громаді пошкоджено 2 приватних житлових будинки. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Запорізька: рашисти здійснили 84 обстріли 18 прифронтових сіл та міст області: 68 артударів по Степногірську, Кам'янському, Чарівному, Білогір'ю, Малинівці, 7 обстрілів з РСЗВ по Залізничному, Новоданилівці, Гуляйпільському, Малій Токмачці, 8 атак БПЛА по Щербаках, Малих Щербаках, Чарівному, авіаудар по Ольгівському. Ворог атакував Оріхів з артилерії та РСЗВ, крім того, застосував заборонені запалювальні боєприпаси по житловим кварталам. По Гуляйполю гатили з артилерії, РСЗВ та БПЛА. За добу надійшло 100 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури: постраждали дачні будиночки, житлові будинки, господарчі споруди, автівки, приміщення магазину, молитовний дім, сільськогосподарська техніка. Деталі щодо наслідків та постраждалих уточнюються. Ще одна 48-річна жінка отримала поранення минулої ночі у Верхній Терсі.

Дніпропетровщина: вночi ворог спрямував на Дніпропетровщину БПЛА. Всі безпілотники військові з повітряного командування "Схід" збили. На ранок ворог вдарив з важкої артилерії по Нікопольщині. Поцілив по Мирівській громаді. Люди цiлi. Наслідки атаки уточнюються. Вчора росіяни обстрілювали Нікопольщину. З важкої артилерії понад 20 снарядів — по Нікополю та Червоногригорівській громаді. У місті постраждала 46-річна жінка. Пошкоджено 17 будинків – приватних і багатоповерхових. зачепило сонячні панелі, паркани, господарські споруди, газопроводи та лінії електропередач.

ВІДЕО ДНЯ

Харківщина: внаслідок вчорашнього удару дроном-камікадзе "Ланцет" вдень по м. Харків пошкоджено одну із споруд аеропорту у Слобідському районі. Без постраждалих. Минулої доби на Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нестерне, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Козача Лопань, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Покаляне, Нестерне, Бударки, Землянки, Устинівка та Хатнє. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кислівка та Котлярівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Котлярівка та Табаївка.

Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено приватний житловий будинок. Поранення зазнав та був госпіталізований чоловік 46-ти років. 61-річна жінка отримала легкі поранення, від госпіталізації відмовилась. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Лиман Перший Куп'янського району пошкоджена залізнична колія та лінії електропередач. У с. Руські Тишки Харківського району 43-річний цивільний чоловік на власному подвір'ї наступив на міну "Пелюстка". Госпіталізований з пораненням. У с. Нова Госарівка Ізюмського району мотоблок наїхав на міну "Пелюстка". Отримав поранення та був госпіталізований 39-річний чоловік.

Луганщина: вчора окупанти також відкрили вогонь по Невському, а ще по Стельмахівці, Макіївці та Білогорівці. Завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки та Діброви. У Невському загинула місцева мешканка. За добу противник здійснив 91 обстріл (436 снарядів).

Донеччина: за добу росіяни здійснили 25 обстрілів по 15 населених пунктів: Авдіївка, Слов’янськ, Часів Яр, Краматорськ, смт Нью-Йорк, смт Очеретине, с.Полтавка, с.Пречистівка, с.Андріївка, с.Предтечене, с.Карлівка, с.Бокове, Торецьк, с.Новопокровське, с.Іванопілля. Пошкоджено 32 житлових будинки (з них 11 – багатоквартирних), 3 господарських споруди, ангар, "ТОВ КМЗ", 2 магазини, дитячий садок, ЦМЛ, депо, 3 автомобілі, котельня. За добу в області: 1 загиблий, 8 поранених.

Миколаївщина: вчора було зафіксовано ворожі обстріли по території населеного пункту Куцурубської громади, внаслідок яких пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. Також 20 травня ворог завдавав ударів по береговій смузі та акваторії м. Очаків Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 63 обстріли (314 снарядів), з них по м. Херсон — 2 артилерійських обстріли (7 снарядів). Російські військові поцілили у райони 25 населених пунктів області. Всього за добу через російську агресію двоє людей загинуло, ще двоє дістали поранення. Поблизу села Клапая білозерського району внаслідок підриву трактора на вибухівці поранення отримав 48-річний чоловік. З множинними осколковими пораненнями постраждалого доставили до найближчого медзакладу, надали допомогу.