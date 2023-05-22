Міністерка оборони Латвії: Вважати, що РФ ослаблена війною в Україні, – помилка

Очільниця Міністерства оборони Латвії Інара Мурнієце вважає передчасним вважати, що Росія попри значні втрати у повномасштабній війні в Україні ослаблена і не здатна на нові "стратегічні сюрпризи".

Про це Мурнієце заявила на зустрічі міністрів оборони дванадцяти країн Північної групи, що входять до НАТО, у польському місті Легьонові під Варшавою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міноборони Латвії.

Учасники зустрічі погодились, що агресивна позиція Росії становить пряму загрозу безпеці, стабільності і процвітанню всього євроатлантичного регіону. Тому вкрай важливо продовжувати надавати військову підтримку Україні в її боротьбі проти брутальної агресії Росії.

"Незважаючи на звичайні загрози безпеці нашого регіону, ми також повинні бути готові до того, що Росія продовжить використовувати свій широкий арсенал гібридних і ядерних загроз, щоб залякати і послабити підтримку України з боку Заходу", – вважає міністерка оборони Латвії.

"Тому ми повинні залишатися єдиними і послідовними у нашій підтримці України і продовжувати бути рушійною силою, яка консолідує і об'єднує західні демократії у всілякій підтримці України", – підкреслила вона.

Обговорюючи пріоритети країн Північної групи на саміті НАТО у Вільнюсі, міністри оборони висловили переконання, що рішення саміту мають посилити можливості Альянсу зі стримування і оборони в регіоні з метою протидії нинішнім і майбутнім загрозам з боку Росії.

Північна група є неформальним форумом співпраці, до якого входять дванадцять країн – Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, три країни Балтії, Німеччина, Польща, Нідерланди та Велика Британія.

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Як відомо, Північноатлантичний Альянс завершує реформування спільної стратегії протистояння російській загрозі і тероризму на тлі російського вторгнення в Україну і постійних погроз Кремля.

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