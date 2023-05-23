Глави МЗС Німеччини та Угорщини посперечались через роль OTP Bank у війні в Україні

Німеччина та Угорщина посперечалися в понеділок під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі через роль угорського банку в російській війні проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", виданню Politico повідомили чотири дипломати, знайомі з перебігом обговорення.

Останніми днями OTP Bank став центром уваги посадовців, оскільки Угорщина відмовляється затвердити виплату чергового траншу із фонду ЄС, який фінансує зброю для України. Будапешт вимагає, щоб Київ виключив банк зі списку "спонсорів війни". За словами дипломатів, позиція Угорщини затримує запровадження нових санкцій проти Росії.

Коли міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повторив позицію Будапешта в понеділок під час зустрічі за зачиненими дверима, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заперечила йому.

За словами дипломатів, які говорили на умовах анонімності, вона послалася на повідомлення про те, що OTP Bank визнає окуповані Росією території Луганської та Донецької областей всупереч міжнародному праву, і що він відкрив кредитні лінії для російських військових.

Угорщина та сам банк відкинули звинувачення. Банк назвав ці повідомлення "некоректними" і стверджував, що керівництво OTP "публічно висловлює свою підтримку Україні".

Тим не менш, обмін думками, який один з дипломатів назвав "цивілізованим і в нормальних рамках дискусії", відбувся після того, як інші країни, такі як Швеція та Естонія, також натиснули на Угорщину під час зустрічі.

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Вони стверджували, що ЄС не повинен зволікати з подальшими санкціями, спрямованими на боротьбу з їх обходом, і наданням більшої військової допомоги Україні.

Ця суперечка відображає все більше розчарування інших країн ЄС щодо Угорщини, яка перешкоджала численним заходам, спрямованим на покарання Росії та підтримку України під час війни.

Хоча Будапешт, як правило, поступається після отримання поступок, численні затримки викликають роздратування.

У понеділок деякі дипломати і міністри публічно висловили свої думки, закликаючи Угорщину відокремити свої суперечки з Києвом щодо списку "спонсорів війни" від спроб ЄС схвалити надання більшої військової допомоги і санкцій.

Один з дипломатів висловив здивування з приводу того, чому Угорщина апелює до українського списку "спонсорів війни", адже він не має жодного юридичного значення.

Після зустрічі Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС, пообіцяв працювати над усуненням розбіжностей. Представники ЄС очікують, що Боррель контактуватиме з Києвом, щоб обговорити це питання.

Міністри оборони ЄС обговорять військову підтримку України на зустрічі у вівторок.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних "спонсорів війни".