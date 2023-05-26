Росіяни поливають вогнем 11 областей, загострюють ситуацію на Луганщині – ОВА

Станом на ранок 26 травня під вогнем російських загарбників знаходилось 11 областей, ракетних атак зазнали Київщина та Дніпропетровщина, на Луганщині окупанти загострюють ситуацію в Білогорівці, яку намагаються штурмувати.

Джерело: Звіти ОВА

Київщина: вночі — чергова ракетна атака. Влучань не має, постраждалі відсутні. В двох районах зафіксовані незначні пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків. За попередньою інформацією пошкоджено 6 будинків. Дані щодо наслідків уточнюються.

Черкаська: на світанку сили ППО збили "Шахеда" над областю. Без потерпілих і руйнацій.

Чернігівщина: за добу — 6 обстрілів зі ствольної артилерії та мінометів у Новгород-Сіверському та Чернігівському районах.

Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів. Зафіксовано 57 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Новослобідська, Путивльська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська громади.

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Хотінська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач.

Запорізька: за добу ворог завдав 102 удари по 18 населених пунктах Запорізької області: 92 артилерійських обстріли, два удари з РСЗВ, п'ять авіаударів, три атаки БПЛА.

Під ворожим вогнем опинилися наші форпости: Оріхів, Гуляйполе, Кам'янське та навколишні села.

Без постраждалих. Зруйновано 23 цивільних об'єкти.

Дніпропетровщина: вночі ворог масовано атакував область ракетами та дронами.

Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні та двох приватних підприємствах виникла пожежа, яку вже загасили.

Понівечена заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу, лікуватиметься вдома. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство.

Триває обстеження територій. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Ворог також бстріляв Марганецьку громаду з БПЛА. Минулося без жертв.

Вночі над областю зафксовано збиття ракет та "Шахедів". Дані по кількості уточнюються.

Вчора ворог цілив по Нікополю з важкої артилерії. Пошкоджені 7 приватних житлових будинків та стільки ж господарських споруд, авто, 3 лінії електропередач, 4 газопроводи.

Харківщина: минулої ночі ворог завдав ударів БПЛА "Шахед" по Харківському району. Зафіксовані 2 прильоти по території нафтобази. Пошкоджено обладнання для перекачування нафтопродуктів. Сталася масштабна пожежа.

Зранку ворог завдав ударів БПЛА "Шахед" по м. Ізюм. Сталася пожежа на території пилорами цивільного підприємства. Зайнялася будівля ліцею №6 та гаражі з сільгосптехнікою. Зруйновано будівлю Центру комплектування. Сталися пожежі. Попередньо без жертв та постраждалих.

Внаслідок нічного обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено 2 житлових будинки та господарчі споруди.

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів обстріляв щонайменше 17 населених пунктів. Під ударами переважно цивільні об'єкти.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка та Хатнє.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаударів біля Чайківки та Кислівки.

Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне та Кислівка.

У с. Протопопівка Балаклійської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалися 2 чоловіків. Детонація боєприпасу відбулась під час того, як 39-річний чоловік рухався селом на мотоциклі з коляскою, перевозячи його в колясці. Чоловік загинув одразу.

Поранення отримав інший 45-річний чоловік, що перебував поруч. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Луганщина: противник загострює ситуацію в Білогорівці, яку він намагається штурмувати. Вчора росіяни били з гармат і систем залпового вогню, завдали авіаційного удару по населеному пункту.

Крім Білогорівки загарбники відкривали вогонь в бік Стельмахівки, Макіївки, Невського і Діброви.

За добу противник здійснив 97 обстрілів (439 снарядів).

Донеччина: минулої доби росіяни завдали 13 ударів по 8 населеним пунктам області. Під ворожим вогнем були Костянтинівка, Авдіївка, Часів Яр, Красногорівка, смт Нью-Йорк, с.Плещіївка, с.Карлівка, Курахове.

Пошкоджено 11 житлових будинків (з них 4 – багатоквартирних), газова труба, дамба Карлівського водосховища, приміщення ПрАТ "АКХЗ ФМТ", цивільний автомобіль.

На Донеччині за добу: один загиблий, один поранений.

Миколаївщина: вночі ворожі обстріли зафіксовані за межами населеного пункту Первомайської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

Вчора протягом дня ворожих артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади, внаслідок яких відбулося займання триповерхового житлового будинку, господарчих споруд. Постраждалих немає.

Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає.

Вчора ввечері та сьогодні зранку ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 62 обстріли (282 снаряди), з них по м. Херсон — 3 артилерійських обстріли (10 снарядів).

Російські військові обстріляли райони 26 населених пунктів області.

У Новобериславі поцілили в фермерське господарство, через що пошкоджено складські приміщення та техніка. Також ворог бив і по дачному кооперативу – пошкоджено близько 8 будинків та два автомобілі.

У Золотій Балці ворог обстріляв елеватор.

На щастя, минулої доби загиблих та поранених серед мирних жителів Херсонщини немає.

З деокупованої території області евакуйовано 97 осіб.