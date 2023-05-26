Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Папа Франциск знову прокоментував війну в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 16:57

Папа Римський Франциск, говорячи про війну в Україні, заявив, що повернення Росією окупованих українських територій є "політичною проблемою", а для досягнення миру сторони повинні "говорити одне з одним".

Таке Папа Римський сказав в інтерв’ю Telemundo, повідомляє "Європейська правда".

Франциск розповідав про свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, коли той здійснив візит в Італію 13 травня.

"Вони (українці. – Ред.) не так і мріють про мирні переговори, тому що український блок направду дуже сильний: уся Європа, Сполучені Штати. Інакше кажучи, вони самі мають дуже велику силу", – сказав він.

На питання, чи не повинна Росія для досягнення миру повернути окуповані території Україні, Папа Римський сказав: "Це політична проблема. Мир буде досягнутий того дня, коли вони (Україна і РФ. – Ред.) зможуть говорити одне з одним – або самі, або через інших".

"Якщо вони не будуть говорити… це політичне питання", – цитує його Reuters.

Минулого тижня стало відомо, що Папа Римський Франциск попросив главу італійського єпископату кардинала Маттео Зуппі створити миротворчу місію для війни в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Ймовірно, це та місія, про яку Папа говорив під час свого візиту до Угорщини у квітні, але поки що подробиць не розкривають.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після спілкування з Папою Римським Франциском заявив, що отримав сигнал підтримки української "формули миру" від Ватикану.

Теми: Папа РимськийУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський поговорив із Ердоганом про "зернову угоду" та війну в Україні

Польща закриває кордон для російських і білоруських фур із 1 червня

доповненоЗеленський провів Ставку: ухвалені рішення щодо термінів руху військ

Рада зробила 8 травня Днем перемоги, буде вихідний

фотоДвох молодиків, які знімали роботу ППО в Києві, доставили в поліцію і передадуть СБУ

Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє націоналізувати "Сенс банк" Фрідмана - джерела

Усі новини...
Папа Римський
Зеленський вірить, що його розмова з Папою Римським може вплинути на історію
Ідею Папи припинити війну за будь-яку ціну підтримує лише 9% українців – опитування
Зеленський пояснив Папі Римському, що не може бути рівності між жертвою та агресором
Останні новини
05:05
фото, доповненоУ Києві уламки влучили у багатоповерхівку: загинула людина, троє – поранені
04:50
оновлено від 02:09 У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: працювала ППО, у столиці гриміли вибухи
04:42
Прем'єр Нідерландів: Допомогти Україні захиститися – не вибір, це необхідно зробити
04:20
У Святошинському районі Києва уламки "приземлилися" на територію підприємства – КМВА
03:35
фото, оновлено від 02:59Атака на Київ: через влучання уламків загорілися приватний будинок і автомобілі, постраждала жінка
01:45
Повітряні сили пояснили, як оприлюднення знімків уламків ракет шкодить Україні
00:59
Росіяни "евакуйовують" документацію з окупованої Кремінної – ЦНС
00:28
Китай заперечує, що його посланець пропонував визнати окупацію РФ територій України
23:44
РФ атакувала Сумщину гвинтокрилами та ракетами: за добу – 48 вибухів
23:34
відеоДемограф назвала головну загрозу для перепису населення України
Усі новини...
Реклама: