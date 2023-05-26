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Папа Франциск знову прокоментував війну в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 16:57

Папа Римський Франциск, говорячи про війну в Україні, заявив, що повернення Росією окупованих українських територій є "політичною проблемою", а для досягнення миру сторони повинні "говорити одне з одним".

Таке Папа Римський сказав в інтерв’ю Telemundo, повідомляє "Європейська правда".

Франциск розповідав про свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, коли той здійснив візит в Італію 13 травня.

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"Вони (українці. – Ред.) не так і мріють про мирні переговори, тому що український блок направду дуже сильний: уся Європа, Сполучені Штати. Інакше кажучи, вони самі мають дуже велику силу", – сказав він.

На питання, чи не повинна Росія для досягнення миру повернути окуповані території Україні, Папа Римський сказав: "Це політична проблема. Мир буде досягнутий того дня, коли вони (Україна і РФ. – Ред.) зможуть говорити одне з одним – або самі, або через інших".

"Якщо вони не будуть говорити… це політичне питання", – цитує його Reuters.

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Минулого тижня стало відомо, що Папа Римський Франциск попросив главу італійського єпископату кардинала Маттео Зуппі створити миротворчу місію для війни в Україні.

Ймовірно, це та місія, про яку Папа говорив під час свого візиту до Угорщини у квітні, але поки що подробиць не розкривають.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після спілкування з Папою Римським Франциском заявив, що отримав сигнал підтримки української "формули миру" від Ватикану.

Теми: Папа РимськийУкраїнавійна
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