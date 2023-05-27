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Лузан виграла етап Кубка світу з веслування на олімпійській дистанції

Катерина ТищенкоСубота, 27 травня 2023, 17:26
Лузан виграла етап Кубка світу з веслування на олімпійській дистанції
Людмила Лузан, фото: Федерація каное України

26-річна українська веслувальниця Людмила Лузан завоювала "золото" в одиночному веслуванні на каное на дистанції 200 метрів на етапі Кубка світу в Познані.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Лузан займає 14-е місце у світовому рейтингу на початку змагального сезону, на етапі у Познані змагалися кілька веслувальниць, що знаходяться вище. Головною суперницею Лузан вважалася представниця Китаю, Лін Венхун, бронзова призерка ЧС-2022 саме на дистанції 200 метрів. Іншою серйозною опоненткою була Дорота Боровська, бронзова призерка ЧС-2021 та господарка змагань.

І саме між Людмилою та Лін розгорнулася головна боротьба за перемогу, в якій переможницею вийшла українка.

На фініші Лузан показала час 47.65, на 0.38 секунди випередила опонентку.

Для Людмили – це перша перемога на такому рівні саме на олімпійський дистанції 200 метрів серед одиночок.

ВІДЕО ДНЯ

Лузан на етапі у Познані проведе ще фінал серед одиночок на дистанції 500 метрів – у цій дисципліні українка вважається головною фавориткою на перемогу на етапі Кубка світу.

200 метрів – єдина олімпійська дистанція серед каное-одиночок у жінок.

Теми: спорт
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