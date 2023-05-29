Російського білугу-шпигуна Хвалдіміра помітили біля берегів Швеції

Кит-білуга на ім’я Хвалдімір, якого вперше виявили чотири роки тому біля Норвегії й запідозрили у шпигунстві на користь Росії, опинився в районі узбережжя Швеції – ймовірно, він шукає пару.

Про це йдеться в публікації AFP, пише "Європейська правда".

Понад три роки Хвалдімір провів біля норвезького узбережжя, після чого в останні місяці раптово почав рухатись у бік Швеції. У неділю, 28 травня, його помітили біля південно-західного шведського узбережжя в районі населеного пункту Хуннебостранд.

Морський біолог з організації OneWhale Себастьян Странд у розмові з AFP припустив, що Хвалдімір міг раптово вирушити в плавання, тому що шукає собі пару або компанію, оскільки білуги – дуже соціальний вид.

За словами Странда, киту 13-14 років, і він перебуває "у такому віці, коли його гормональний фон дуже високий". Водночас найближча до Хвалдіміра популяція білуг перебуває на архіпелазі Шпіцберген, що на крайній півночі Норвегії.

У OneWhale занепокоєні тим, що білуга, якого останні кілька років підгодовували люди, міг розучитись самостійно полювати, й уже помітили деяку втрату ним ваги.

Нагадаємо, у 2019 році біля норвезьких вод рибалки помітили кита-білугу, який пізніше оселився поблизу Хаммерфеста. За ним доглядали місцеві жителі й влада. На тварині помітили паски й камеру, які, як виявили норвезькі спецслужби, були встановлені для шпигунства.

ВІДЕО ДНЯ

Вважається, що Хвалдімір (це поєднання слова hval, яке норвезькою означає "кит", та імені президента РФ) був частиною дослідницької програми РФ із використання китів для морського шпигунства.

Москва так і не оприлюднила жодної офіційної реакції на припущення Норвегії про те, що білуга був російським шпигуном.

Баренцове море, де перебував Хвалдімір, є стратегічним геополітичним районом, де відстежується рух західних і російських підводних човнів. Воно також є воротами до Північного шляху, який скорочує морські подорожі між Атлантичним і Тихим океанами.