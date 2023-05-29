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Російського білугу-шпигуна Хвалдіміра помітили біля берегів Швеції

"Європейська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 19:21

Кит-білуга на ім’я Хвалдімір, якого вперше виявили чотири роки тому біля Норвегії й запідозрили у шпигунстві на користь Росії, опинився в районі узбережжя Швеції – ймовірно, він шукає пару.

Про це йдеться в публікації AFP, пише "Європейська правда".

Понад три роки Хвалдімір провів біля норвезького узбережжя, після чого в останні місяці раптово почав рухатись у бік Швеції. У неділю, 28 травня, його помітили біля південно-західного шведського узбережжя в районі населеного пункту Хуннебостранд.

Морський біолог з організації OneWhale Себастьян Странд у розмові з AFP припустив, що Хвалдімір міг раптово вирушити в плавання, тому що шукає собі пару або компанію, оскільки білуги – дуже соціальний вид.

За словами Странда, киту 13-14 років, і він перебуває "у такому віці, коли його гормональний фон дуже високий". Водночас найближча до Хвалдіміра популяція білуг перебуває на архіпелазі Шпіцберген, що на крайній півночі Норвегії.

У OneWhale занепокоєні тим, що білуга, якого останні кілька років підгодовували люди, міг розучитись самостійно полювати, й уже помітили деяку втрату ним ваги.

Нагадаємо, у 2019 році біля норвезьких вод рибалки помітили кита-білугу, який пізніше оселився поблизу Хаммерфеста. За ним доглядали місцеві жителі й влада. На тварині помітили паски й камеру, які, як виявили норвезькі спецслужби, були встановлені для шпигунства.

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Вважається, що Хвалдімір (це поєднання слова hval, яке норвезькою означає "кит", та імені президента РФ) був частиною дослідницької програми РФ із використання китів для морського шпигунства.

Москва так і не оприлюднила жодної офіційної реакції на припущення Норвегії про те, що білуга був російським шпигуном.

Баренцове море, де перебував Хвалдімір, є стратегічним геополітичним районом, де відстежується рух західних і російських підводних човнів. Воно також є воротами до Північного шляху, який скорочує морські подорожі між Атлантичним і Тихим океанами.

Теми: ШвеціяРосіяшпигунство
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