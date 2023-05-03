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У Краснодарському краї РФ горить нафтобаза

"Українська правда"Середа, 3 травня 2023, 05:11
У Краснодарському краї РФ горить нафтобаза
Пожежа на нафтобазі у Краснодарському краї. Скріншот відео

У селищі Волна Краснодарського краю РФ (Тамань), що неподалік від Кримського мосту, палає нафтобаза.

Джерело: губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у Telegram

Пряма мова: "У селищі Волна Темрюкського району (Краснодарський край РФ – ред.) загорівся резервуар із нафтопродуктами. Пожежі присвоєно вищий ранг складності. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає".

 

Деталі: Губернатор також повідомив, що пожежа не загрожує жителям населеного пункту.

Що цьому передувало: 29 квітня так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив, що у Козачій бухті на нафтобазі спалахнула пожежа через влучання безпілотника.

Теми: Росіянафтапожежа
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