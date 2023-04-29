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У Севастополі горить нафтобаза: окупанти кажуть – поцілив безпілотник

"Українська правда"Субота, 29 квітня 2023, 07:42
У Севастополі горить нафтобаза: окупанти кажуть – поцілив безпілотник
Пожежа у Севастополі. Фото із соцмереж

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив вночі 29 квітня, що у Козачій бухті горить резервуар з паливом, причиною пожежі, за його словами, стало влучання безпілотника.

Джерело: Развожаєв у Telegram  

Пряма мова: "Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі в Козачій бухті. За попередньою інформацією, загоряння сталося через влучання БпЛА.

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На місці працюють усі необхідні спецслужби. Площа пожежі близько 1000 кв м, пожежі присвоєно 4 клас".

 
 

Деталі: Развожаєв також повідомив, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

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Доповнено о 07:02. За словами Развожаєва, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Так званий "губернатор Севастополя" також повідомив, що на місці працюють 18 пожежних розрахунків і 60 рятувальників, очікується прибуття пожежного поїзда.

Доповнено о 07: 42. Окупаційна "влада" Севастополя не буде евакуйовувати жителів із району, де, ймовірно, через влучання безпілотника, горить нафтобаза, повідомляє російське пропагандистське видання "ТАСС" з посиланням на пресслужбу так званого "губернатора міста".

Теми: Севастопольпожежа
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