Один нічний "Шахед" все ж поцілив у адмінбудівлю в Днiпрi

Цієї ночі ворожий дрон-камікадзе Shahed-136 все ж дiстався цiлi: у Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля.

Джерело: голова Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Лисак у Telegram

Деталі: За його словами, внаслідок влучання виникла пожежа, але вогонь уже загасили.

Всього за ніч, розповідає очільник ОДА, оборонці неба з повітряного командування "Схiд" збили над Днiпропетровщиною 7 дронiв.

Мешканці мiста не постраждали.

На мiсцi ще працюють рятувальники, наслiдки атаки уточнюються.

Що передувало: Сили оборони України цієї ночі збили 21 ударний безпілотник іранського виробництва Shahed-136/131, загалом ворог застосував до 26 дронів.