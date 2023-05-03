Один нічний "Шахед" все ж поцілив у адмінбудівлю в Днiпрi
Середа, 3 травня 2023, 08:13
Цієї ночі ворожий дрон-камікадзе Shahed-136 все ж дiстався цiлi: у Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля.
Джерело: голова Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Лисак у Telegram
Деталі: За його словами, внаслідок влучання виникла пожежа, але вогонь уже загасили.
Всього за ніч, розповідає очільник ОДА, оборонці неба з повітряного командування "Схiд" збили над Днiпропетровщиною 7 дронiв.
Мешканці мiста не постраждали.
На мiсцi ще працюють рятувальники, наслiдки атаки уточнюються.
Що передувало: Сили оборони України цієї ночі збили 21 ударний безпілотник іранського виробництва Shahed-136/131, загалом ворог застосував до 26 дронів.
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