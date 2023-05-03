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Один нічний "Шахед" все ж поцілив у адмінбудівлю в Днiпрi

Євген КізіловСереда, 3 травня 2023, 08:13
Один нічний Шахед все ж поцілив у адмінбудівлю в Днiпрi
фото: Anton Petrus

Цієї ночі ворожий дрон-камікадзе Shahed-136 все ж дiстався цiлi: у Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля.

Джерело: голова Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Лисак у Telegram

Деталі: За його словами, внаслідок влучання виникла пожежа, але вогонь уже загасили.

Всього за ніч, розповідає очільник ОДА, оборонці неба з повітряного командування "Схiд" збили над Днiпропетровщиною 7 дронiв.

Мешканці мiста не постраждали.

На мiсцi ще працюють рятувальники, наслiдки атаки уточнюються.

Що передувало: Сили оборони України цієї ночі збили 21 ударний безпілотник іранського виробництва Shahed-136/131, загалом ворог застосував до 26 дронів.

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Теми: ДніпробезпілотникиРосіяпожежа
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