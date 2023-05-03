Українські захисники знищили за ніч 21 "Шахед"

Сили оборони України цієї ночі збили 21 ударний безпілотник іранського виробництва "Shahed-136/131", загалом ворог застосував до 26 дронів.

Джерело: командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "(Сьогодні вночі – ред.) окупанти застосували до 26 ударних дронів "Shahed-136/131". Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 21 ударний БпЛА".

Деталі: Зазначається, що російські окупанти здійснили атаку на територію України з півночі (Брянська область) та півдня (східне узбережжя Азовського моря).

Для збиття ворожих безпілотників застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь".

Що цьому передувало:

Вночі 3 травня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу.

У багатьох областях працювала ППО, у Запоріжжя і Дніпро прогриміли вибухи.

Сили ППО знищили всі ворожі безпілотники, виявлені у повітряному просторі навколо Києва.