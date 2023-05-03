Україна різко піднялася в рейтингу свободи преси

Попри війну Україна піднялася в рейтингу свободи преси з 106-го на 79-те місце – це пов'язано із економічною стабілізацією більшості ЗМІ і зменшенням впливу олігархів.

Джерело: Індекс свободи преси

Дослівно: "Такі події, як майже повне придушення незалежної журналістики в Росії внаслідок війни в Україні, масові арешти працівників ЗМІ в Туреччині та подальше зростання агресії проти репортерів під час демонстрацій у Німеччині, призвели до того, що багато країн опустилися в рейтингу.

Іноді значні падіння та одночасні підйоми багатьох інших країн показують, наскільки нестабільною є глобальна ситуація в часи криз, антимедійної агітації та дезінформації".

Деталі: Ситуація зі свободою преси в Україні покращилася (79, +27). Це пов’язано з економічною стабілізацією більшості ЗМІ.

Також зменшився вплив олігархів на журналістику, але в категорії безпеки – Україна посідає передостаннє місце в світі. Це пов’язано з військовими злочинами Росії проти працівників ЗМІ в Україні.

Україну у рейтингу випереджають десятки африканських країн та Грузія (77 місце).

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Росія у цьому році опустилася на 9 позицій і займає 164 місце.

Останні позиції в рейтингу займають країни Азії - 180-му місці Північна Корея, на 179 - Китай, на 178 - В'єтнам.

Найкраща ситуація у європейських країнах - Норвегії (1), Ірландії (2), Данії (3), Швеції (4), Фінляндії (5).

Відзначається, що найбільшою проблемою залишається безпекова ситуація для журналістів. Ситуація з безпекою є "дуже серйозною" у 36 із 180 країн – у охоплених війною країнах, таких як Україна та Ємен, а також у найбільших у світі "в’язницях для працівників ЗМІ" - Китаї, М’янмі та Ірані.

За шкалою RSF, ситуація зі свободою преси є "дуже серйозною" в 31 країні, "складною" - у 42, у 55 існують "проблеми, які можна ідентифікувати", а в 52 ситуація є "доброю" або "задовільною".

Таким чином, умови роботи для працівників ЗМІ є проблематичними приблизно в 70% країн світу, як і минулого року.

Рейтинг свободи преси порівнює ситуацію у 180 державах. Рейтинг публікується один раз до Всесвітнього дня свободи преси, 3 травня 2023 року.

Рейтинг базується на п'яти показниках: окрім безпеки, це політичний, правовий, економічний та соціокультурний контексти.