В Херсоні запровадили цілодобову комендантську годину з 5 по 8 травня

В Херсоні з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня буде діяти цілодобова комендантська година.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях міста – заборонено. Також місто буде закрите на вʼїзд та виїзд".

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Деталі: Очільник області закликав мешканців міста завчасно вирішити свої справи та зробити необхідні запаси продуктів та медикаментів.

"Такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці могли виконати свою роботу і не наразити вас на небезпеку", - пояснив він.

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