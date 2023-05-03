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В Херсоні запровадили цілодобову комендантську годину з 5 по 8 травня

Станіслав ПогоріловСереда, 3 травня 2023, 12:30
В Херсоні запровадили цілодобову комендантську годину з 5 по 8 травня
Фото: Getty Images

В Херсоні з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня буде діяти цілодобова комендантська година.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях міста – заборонено. Також місто буде закрите на вʼїзд та виїзд".

Деталі: Очільник області закликав мешканців міста завчасно вирішити свої справи та зробити необхідні запаси продуктів та медикаментів.

"Такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці могли виконати свою роботу і не наразити вас на небезпеку", - пояснив він.

Що було раніше:

  • За минулу добу окупанти здійснив 106 обстрілів (485 снарядів) Херсонської області: РСЗВ – 2, артилерійських – 52, мінометних – 33, танкових – 4, БПЛА – 14, авіаційних – 1. З них по м. Херсон — 9 обстрілів (33 снаряди): артилерійських – 7, мінометних – 2. За добу по області: четверо людей загинули, семеро (з них одна — дитина) дістали поранення.
  • 3 травня Російські окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет Херсона – три людини загинули, п’ятеро отримали поранення.

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Теми: Херсонкомендантська годинавійна
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