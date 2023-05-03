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Рада дозволила звільняти зі служби військових, чиї родичі загинули чи пропали без вісти

Станіслав ПогоріловСереда, 3 травня 2023, 14:20
Рада дозволила звільняти зі служби військових, чиї родичі загинули чи пропали без вісти
ФОТО: ВРУ

Верховна Рада дала дозвіл на звільнення з військової служби мобілізованих і контрактників, у яких близькі родичі загинули на війні, чи пропали без вісти.

Джерело: член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Повідомляється, що за законопроєкт № 8009 в цілому проголосував 291 народний обранець.

Законом встановлено підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану військових, чиї близькі родичі, – чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, – загинули або пропали безвісти під час дії воєнного стану.

Що було раніше: 29 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкти №7481 та №7352, якими розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації та мають право на відстрочку від мобілізації. Згідно з цим законом, родичів загиблих на війні з Росією не призиватимуть під час мобілізації.

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Теми: Верховна РадавійнаЗбройні силиУкраїна
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